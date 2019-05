Viaggi in Croazia: dove andare e cosa vedere

Che la Croazia sia uno dei Paesi più belli del mondo lo si sapeva già da tempo e non è affatto un segreto per tantissimi viaggiatori che hanno avuto la fortuna di scoprire le bellezze di questo Stato.

Le cose da vedere qui sono davvero tantissime e potrebbe persino non bastare un solo viaggio. Del resto, le meraviglie che non si possono proprio perdere qui si suddividono tra quelle naturali e quelle a carattere storiche. Senza dimenticarsi di visitare le antiche e bellissime città croate…

Croazia? Ecco perché visitarla

La temperatura dell’aria qui raggiunge un massimo di 30 gradi ed è un clima perfetto per gli italiani. Le notti danno una piacevole freschezza. Un tale clima consente a tutti di riposare in Croazia visitando le sue bellissime città e le numerose meraviglie storiche e artistiche.

Si tratta, per giunta, di uno di quei Paesi ad alta ecologia. L’aria qui quasi ovunque profuma di mare ed è pulitissima. Per questo spesso il viaggio in Croazia viene consigliatissimo a tutti coloro che soffrono di varie malattie respiratorie.

Non bisogna per nessun motivo al mondo dimenticarsi della possibilità di osservare l’impressionante bellezza della natura locale. La Croazia ha una bellezza propria, differente da quella italiana.

Le pittoresche coste rocciose sono fantasiosamente curve, incorniciate dal bordo smeraldo di conifere e altre piante. In combinazione con la superficie liscia del mare turchese e le magnifiche cime montuose, vengono creati tali paesaggi, dai quali né lo sguardo né la macchina fotografica possono essere strappati.

Ma non bisogna limitarsi solo alla costa! La bellezza naturale del Paese comprende anche le riserve nazionali con laghi di montagna e le cascate che conquisteranno sicuramente il cuore dei più grandi esteti.

Dove andare in Croazia?

La Croazia è un paese molto eterogeneo. In diverse parti è possibile vedere il patrimonio dell’impero austro-ungarico e sulla costa (Istria e Dalmazia) si può osservare il patrimonio della cultura italiana.

Se si vuole andare in Croazia, prima di tutto si deve prestare attenzione alla capitale, Zagabria. In alcune delle sue prospettive, assomiglia molto a Vienna. Un’altra città interessante è Varaždin. L’architettura barocca originale è meglio conservata lì. Palazzi maestosi, cattedrali impressionanti: non male per una città con una popolazione di poco più di 40 mila persone.

Non bisogna dimenticarsi di visitare il cimitero di Varaždinskoe. Fu fondato nel 1773 e prima dell’inizio del XX secolo non rappresentava alcunché di speciale. Successivamente subì un restauro e al giorno d’oggi è una vera e propria perla.

Sulle rive del Mare Adriatico sorge l’antica città di Spalato, dove vennero riprese alcune scene di Game of Thrones. Così come lo venne fatto anche a Dubrovnik, un spettacolare centro urbano ricco di influenze estere.

I posti più belli della Croazia

I posti bellissimi di questo magnifico Paese sono così tanti che si potrebbe scriverci su una completa enciclopedia. Tuttavia, se si giunge in Croazia e si vogliono vedere dei luoghi dalla straordinaria bellezza non si può fare a meno di visitare Hume.

Si tratta di una piccolissima città in cui vivono soltanto 30 persone immersi in dei panorami dalla straordinaria bellezza naturale. Qui si possono anche vedere le rovine di un’antichissima chiesa cattolica dallo stile romanico. Si tratta della Chiesa di San Girolamo, risalente al XII con tanto di numerosi affreschi, iscrizioni e graffiti dell’era bizantina.

A questo si aggiunge una magnifica Torre dell’Orologio del XVI secolo e la Chiesa dell’Ascensione di Maria datata XIX secolo. Gli amanti della storia sono invitati a visitare le Isole Bryon. In questo parco nazionale, troverete le rovine romane del I secolo dC, le ville del maresciallo Tito e la chiesa di St. Germain.

Le acque costiere, inoltre, nascondono la flotta veneziana inondata. Bisogna ammirare anche i laghi di Plitvice, i parchi più visitati della Croazia. Sono 16 laghi smeraldo e 92 cascate d’argento dentro a uno scenario naturale dalla straordinaria bellezza.

Cosa vedere, mangiare e provare in Croazia?

Oltre alle città e ai luoghi indicati prima, obbligatori da vedere per un qualsiasi viaggio in questo magnifico Paese, ci sono anche altre cose da vedere in Croazia. Basti pensare alla più giovane riserva della Croazia: il famoso Parco Nazionale di Krka.

Intorno si estende il Velebit settentrionale, i cui paesaggi sono come miraggi: sembra che una coda di drago stia per apparire da dietro quella la roccia del posto. Senza dimenticarsi delle vette di Heiditski e Rozanski Kukovi, dando in contempo un’occhiata alla grotta carsica di Luka, che è una delle dieci più profonde del mondo.

Vicino si trova la città di Rijeka, una delle più belle della Croazia. Qui si può assaggiare un piatto tipico croato, il Crni Rizot, il risotto al nero di seppia (crni rižot). Nato come piatto povero, questa specialità della Dalmazia, il cui colore nero proviene dall’inchiostro del calamaro, si è diffusa in tutte le cucine mediterranee grazie alla sua bontà.

Altresì conviene provare il Paški sir, uno dei prodotti più rinomati a livello internazionale. Viene ottenuto esclusivamente con latte delle pecore dell’isola che si nutrono di erbe selvatiche, e ha un sapore inconfondibile, leggermente piccante.

Strutture ricettive in Croazia: dove soggiornare?

Analizzando il sito di riferimento Hrvaska.net, notiamo come si può trovare una vasta gamma di alberghi, bed and breakfast, ville, case mobili e altri luoghi in cui trascorrere la notte non solo nelle più grandi città croate, ma anche nelle campagne e nelle montagne.

Il tutto, ovviamente, a un costo particolarmente equilibrato rispetto ai prezzi per strutture equivalenti in Italia.

Tra i più curiosi spicca l’albergo del faro: il Veli Rat di 42 metri con una storia di quasi duecento anni e una decina di altri fari magici sono pronti a diventare la casa più insolita in cui si abbia mai passato la notte.

Come si può vedere, la Croazia è un posto ancora tutto da scoprire pieno di luoghi dal fascino magnifico. La cucina locale è degna di nota, esattamente come il mare e la natura.

I prezzi, poi, sono davvero molto convenienti per gli italiani e non a caso sono sempre di più i cittadini del Bel Paese che si avventurano proprio in Croazia.