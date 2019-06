Ai Giardini Estensi lo spettacolo che aprì Expo

Arriva ai Giardini Estensi lo spettacolo che inaugurò Expo 2015, di fronte al Castello Sforzesco di Milano.

Domenica, 9 giugno, ci sarà Molecole, lo show di grande effetto visivo che stupisce per la sua semplicità e per la sua capacità di evocare sogni. Famoso in tutto il mondo questo spettacolo sarà una vera sorpresa per l’intera città che per la prima volta potrà godere di una scenografia unica.

Acrobati, musica e giochi di luce coloreranno il parco principale della Città Giardino; lo spettacolo sarà gratuito, inizierà a partire dalle ore 22.00, e sarà totalmente offerto dalla società Quanta System, impegnata proprio domenica in un meeting aziendale in programma a Varese.

La macchina teatrale di Molecole è composta da un grande grappolo di trecento sfere gonfiate ad elio, che formano un elemento scenografico di volo e di forte impatto emotivo. Un sistema in grado di innalzare l’acrobata protagonista in una dimensione eterea, magica e fluttuante. Durante lo show la luce cambia colore tra i grandi palloni e permette diversi giochi di atmosfera in sincrono con la musica. Arte e tecnica collaborano dunque per garantire uno spettacolo unico nel suo genere.



Appuntamento a domenica sera, alle ore 22.00, vicino alla fontana dei Giardini Estensi di Varese.