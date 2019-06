Ai Giardini Estensi si gioca con Avis

Appuntamento sabato 8 giugno dalle ore 10 alle 18 ai Giardini Estensi per la tradizionale manifestazione “Vieni e gioca con Avis”, promossa dalle sezione di Varese dell’associazione dei donatori di sangue in occasione della Giornata mondiale del donatore.

Sin dalla mattinata i bambini potranno sperimentare i gonfiabili allestiti per loro e, dalle ore 16 in avanti, giocare potranno anche modellare palloncini, giocare con le bolle di sapone scatenarsi con la babydance o lasciarsi stupire dallo spettacolo di magia proposto da un illusionista. Il tutto insaporito da una gustosa merenda offerta a tutti i piccoli partecipanti.

La partecipazione è per tutti gratuita.

In caso di maltempo la manifestazione sarà annullata.

Per maggiori informazioni: 0332 283041 oppure visitare il sito www.avisvarese.it.

Anche Avis Tradate celebra la Giornata Mondiale del Donatore di sangue con un gazebo informativo domenica 9 giugno al Parco Pigionatti, dove si celebra la Festa del Rione Pinetae Agorà Maria Regina della Pace.