Al via l’amministrazione Benedusi

È ai blocchi di partenza la nuova amministrazione di Cuvio che ha visto correre in solitaria Enzo Benedusi, ora sindaco, che ha già compiuto le prime scelte legate al governo cittadino.

Vice sindaco con delega a Territorio e Ambiente è Luciano Maggi, sindaco uscente. Mauro Ciccullo è assessore con delega a economia e ambiente. L’ufficialità di queste scelte verrà definita nel consiglio di venerdì sera.

«Mii sento onorato di avere una squadra di persone con tanta voglia di impegnarsi per tutta la cittadinanza», ha affermato Benedusi. «La nostra intenzione è di ascoltare i bisogni reali della gente per progettare azioni che siano di lungo respiro. Siamo già partiti conoscendo la struttura interna del Comune e stilando i primi bisogni del paese. il nostro obiettivo è migliorare il paese, l’ambiente e il territorio per abitare, lavorare e vivere sempre meglio nel paese che noi amiamo», ha concluso il sindaco.

Appuntamento in municipio venerdì 7 giugno alle 20.30.