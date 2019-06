Vincendo il concorso della Confederation Musicale de France Andrea Arnaboldi, compositore caronnese, conquista la Francia. Il prestigioso riconoscimento si aggiunge a tanti altri successi ottenuti in Italia, l’ultimo dei quali è il diploma dell’Istituto di cultura “Torquato Tasso” di Sorrento.

Molti lo conoscono e lo apprezzano come direttore del coro Aurora di Caronno Pertusella, la bella realtà musicale cittadina, con il quale ha già ottenuto numerosi e notevoli riconoscimenti. Per citarne alcuni: l’Ambrogino d’oro dall’abate di Sant’Ambrogio di Milano, la partecipazione alla SS Messa di Natale, alternandosi al coro della cappella Sistina alla presenza di Giovanni Paolo II, e la partecipazione alla SS Messa di Natale in Quirinale alla presenza dell’allora presidente della repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Nella sua lunga direzione del coro caronnese ha avuto, inoltre, il piacere di conoscere Francesco Guccini che lo ha incoraggiato a rielaborare le sue canzoni per coro. Ne è nata una monografia edita dalla EMI Music Italy con alcuni dei piu conosciuti successi del cantautore bolognese, che a Caronno ha voluto testimoniare il suo apprezzamento per il lavoro musicale svolto. Sul successo di questo primo approccio alla musica leggera si è poi misurato con le canzoni del grande Fabrizio De Andrè. Anche da questa performance è nata una monografia poi sfociata in un CD prodotto sempre dalla EMI Music Italy.

Un premio Oltralpe…

Oltre alle grandi soddisfazioni ottenute nel tempo con la direzione del Coro Aurora, l’artista caronnese l’anno scorso ha ricevuto un grande quanto inatteso riconoscimento internazionale.

Grazie alla collaborazione con l’affermata violoncellista italo francese Marie Eugenie Maffi e all’incoraggiamento della casa editrice musicale francese “Robert Martin”, con la quale aveva da poco iniziato a collaborare, ha partecipato al concorso indetto dalla Confédération Musicale de France che ha lo scopo di determinare quali pezzi obbligatori inserire nei piani di studio delle scuole musicali transalpine e d’outre-mer.

Con grande soddisfazione ed emozione ci ha raccontato che uno dei suoi pezzi “Memoires d’un passé perdu” per violoncello e pianoforte ha vinto il concorso ed è diventato un brano obbligatorio per gli esami di fine primo ciclo di violoncello per tutti gli studenti francesi di questo strumento. Ma gli apprezzamenti non sono finiti con l’incredibile esperienza francese che ha visto anche la pubblicazione di due raccolte (Paysages – duetti per violoncello ed Evasion – raccolta per pianoforte e violoncello).

… e un premio a Sorrento

L’Istituto di Cultura Torquato Tasso di Sorrento, città natale del grande poeta italiano, nella figura del suo presidente Luciano Russo, venuto a conoscenza che Andrea Arnaboldi aveva scritto un’opera lirica sulle ottave del genio sorrentino, ha voluto approfondirne l’operato artistico e culturale arrivando a conferire al nostro musicista il diploma di merito dell’istituto “per la diffusione dell’opera del sommo poeta e dell’istitituto stesso”.

Ne è nata un’intensa collaborazione che sfocerà in futuri progetti artistico-musicali con l’Istituto di Cultura sorrentino.