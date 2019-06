Anziano cade dalle scale, è grave

Un uomo di 70 anni è caduto dalle scale e si è procurato gravi lesioni. Il fatto è avvenuto questa mattina in un condominio di via Bellotti a Busto Arsizio. L’uomo è stato soccorso dal personale del 118 giunto sul posto e trasportato in codice rosso all’ospedale di Busto Arsizio. Sul posto è arrivata anche una volante della Polizia.