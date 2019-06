Apertura serale per le civiche raccolte di Palazzo Cicogna

Giovedì 20 giugno, in occasione della cena a tema “red and white” in programma in piazza Vittorio Emanuele II, le Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna saranno aperte in via straordinaria dalle 21.30 alle 23.00: a partire dalle 22.00 è in programma anche una visita guidata, gratuita, alla collezione permanente del museo.

Il ritrovo con la guida dei servizi educativi museali è previsto alla reception del museo alle ore 21.45 per la formazione del gruppo.

“La tradizionale cena a tema organizzata dall’Amministrazione Comunale – afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli – offre l’occasione per mostrare ai partecipanti uno dei nostri luoghi di bellezza e di cultura, Palazzo Cicogna, che affaccia proprio sulla piazza. In questo modo, rendiamo possibile un’esperienza di bellezza come prezioso elemento aggiuntivo a una serata conviviale aperta alla cittadinanza”.

Il cortile del Palazzo farà da sfondo anche al dopo cena, organizzato dal Distretto del Commercio in collaborazione con Enobene. Info per la cena: Distretto Urbano del Commercio – 329 9603385 – duc@comune.bustoarsizio.va.it.