Max Laudadio presenta a Busto Arsizio il libro “Il cantico delle formiche” da Lampi Blu

L’Associazione LAMPI BLU, presso la sua sede in Via Caprera 2 a Busto Arsizio, ospiterà giovedì 28 maggio, dalle ore 20:30, il conduttore televisivo Max Laudadio per la presentazione del suo ultimo libro dal titolo “Il cantico delle formiche – La melodia dell’anima”.

L’autore e già noto inviato di “Striscia la notizia” per oltre vent’anni, sarà intervistato dalla giornalista Simona Carnaghi di Malpensa24 e racconterà in prima persona cosa lo ha guidato nella stesura di questa sua ultima opera, ispirata ai versi del Cantico delle Creature.

L’evento fa parte di una rassegna dal titolo PAROLE (DIS)ARMATE all’interno della quale LAMPI BLU ospita autori di diverse opere per creare un luogo di cultura, incontro e di dibattito. Siamo piccoli, come formiche. Riconoscerlo ci permette di vivere con più rispetto, meno arroganza e la consapevolezza che la vita è un dono da condividere.

Lampi Blu, ospitando Max Laudadio, accoglie presso la propria associazione un ospite di eccezione, molto vicino e molto amante del territorio della provincia di Varese, visto il recente trasferimento con la famiglia tra i boschi di Cuasso al Monte.

In collaborazione con La Scelta ODV, associazione molto attiva nella Valceresio, LAMPI BLU intende offrire alla cittadinanza una ricca serata culturale, dove l’autore intreccerà il proprio vivace racconto autobiografico a riflessioni culturali e passione civile.

L’evento rappresenta un’occasione di confronto aperto davvero a tutti, a partire dalle Istituzioni, con l’obiettivo di approfondire l’importanza del rallentare e dell’ascoltare al fine di poter davvero ricercare la felicità autentica, partendo da un serio rispetto nei confronti dell’altro e del territorio circostante che ci ospita.

Nel corso dell’incontro saranno affrontati temi centrali della vita di Max Laudadio quali la sua esperienza ad Haiti, il suo incontro con gli anziani di una casa di cura, la nascita dell’Associazione ON fino al canto condiviso tra ergastolani e cittadini nel Duomo di Milano e sarà ovviamente possibile acquistare il libro e passare al firma copie con foto con Max.

“Quello con Max sarà un incontro senz’altro particolare e di profonda riflessione, fondamentale per accrescere il rispetto della diversità dell’altro che rappresenta oggi un pilastro essenziale per costruire un dibattito serio e consapevole”, sottolineano gli organizzatori.

Dettagli evento

Data: 28 maggio 2026

Orario: 20:30

Luogo: Busto Arsizio, sede Lampi Blu in Via Caprera, 2