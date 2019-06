Assalto al Seconda Strada: piante sulla via e estintori contro la vigilanza

Negozio devastato, oggetti di valore trafugati e una guardia giurata aggredita. È questo il bilancio dell’assalto che nella notte tra giovedì 20 e venerdì 21 giugno ha coinvolto lo store Seconda Strada di via San Giorgio a Olgiate Olona.

Tutto è successo poco dopo le 2 di notte quando i ladri sono arrivati nella strada secondaria alle spalle del punto vendita e ha forzato la porta sul retro. Il gruppo è quindi entrato nel negozio, andando a prendere accessori e borse di lusso e devastando ciò che trovavano intorno a loro.

Un colpo rovinato dall’arrivo della guardia giurata dell’istituto La Patria, ai quali è collegato il sistema di sicurezza. Il vigilante è arrivato a bordo della sua auto e mentre si avvicinava all’ingresso sul retro si è reso conto che il gruppo aveva provveduto a sbarrare la strada con alcune piante abbattute in un bosco poco distante. L’uomo è quindi sceso e a piedi ha raggiunto la porta sul retro, divelta.

Il vigilante è entrato e quando i ladri si sono accorti della sua presenza gli hanno scaricato addosso la polvere contenuta negli estintori presenti nel punto vendita per poi darsi alla fuga. E se da un lato l’uomo non ha avuto bisogno di cure mediche dall’altro i danni al punto vendita sono ingenti. Oltre al bottino -che ancora non è stato quantificato- l’assalto ha danneggiato le strutture del negozio, anche le stesse vetrine sulla strada.