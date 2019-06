Atto vandalico al parco Marrone: “ma noi siamo più forti”

Un messaggio su Facebook per denunciare un atto vandalico al parchetto intitolato a Calogero Marrone di Biumo Inferiore, ma anche per dire ai cittadini che i danni verranno sistemati e che l’area continua ad essere aperta a tutti. Nella notte infatti, le panchine sono state divelte dal terreno e spostate dalla loro posizione.

A pubblicare le foto, l’assessore all’ambiente del Comune di Varese, Dino De Simone che sulla sua pagina scrive: “Ho riflettuto sulla necessità di pubblicare queste foto. Me le ha inviate Anna Montinaro ieri sera. È un atto di vandalismo, sono state sradicate le panchine del parchetto Marrone a Biumo Inferiore. Questo parco era abbandonato, ma da due anni abbiamo avviato un progetto di riqualificazione. Panchine e giochi per bambini. Manutenzione regolare. Ma sopratutto famiglie che portano i propri piccoli a passare bei momenti. Da poco grazie alla Biblioteca dei Ragazzi ci sono momenti di lettura per bambini settimanalmente. Ebbene la prima reazione al vandalismo, forse perché la sera arrivo ad essere proprio stanco è stata: questi imbecilli quando li prendiamo diamo due sberle un calcio nel sedere gli facciamo rimettere a posto le panchine. Ma la verità è che la repressione non crea comunità, non crea benessere. Forse ci vuole più cultura…Più cultura dei Beni Comuni. A quei vandali dobbiamo parlare di cosa sono i beni comuni. Di cosa possono rappresentare per la loro vita. Anna, le panchine le rimetteremo a posto al più presto, Valentina continuate a leggere libri per bambini: La prossima volta domani venerdì alle 15,30. Noi costruiamo comunità. Siamo più forti del vandalismo e di tutto quello che si porta dietro…e dentro. Viva il Parco Marrone, andate a visitarlo e a viverlo”.