Autostrada A9: chiusa per quattro notti l’entrata di Ponte Chiasso

A partire dalla sera di martedì 11 giugno e per quattro notti consecutive, chiuderà l’entrata dello svincolo di Ponte Chiasso (Como) sull’autostrada A9, la “Lainate-Como-Chiasso”.

La chiusura è dovuta all’installazione programmata delle barriere antirumore, un intervento previsto per legge che si concluderà nella notte di venerdì 14 giugno, l’ultima interessata dal provvedimento. Lo svincolo resterà chiuso tra le ore 22 e le ore 5. La società Autostrade consiglia, come alternativa, di utilizzare in entrata alla A9 lo svincolo di “Lago di Como” al chilometro 41,200. Per ulteriori informazioni è attivo 24 ore su 24 il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.