Cena in bianco-rosso in piazza Vittorio Emanuele II, via alle prenotazioni

Nell’ambito degli appuntamenti di Busto Estate, dopo il successo delle due edizioni precedenti, torna giovedì 20 giugno alle ore 20.00 nella rinnovata piazza Vittorio Emanuele la cena a tema, organizzata dall’Amministrazione comunale e dal Distretto del Commercio.

Dopo la serata dedicata al Rinascimento nel 2017 e quella ispirata a Gioacchino Rossini nell’edizione 2018, il tema scelto per quest’anno dall’assessore al marketing Paola Magugliani è “Red & White”, un omaggio ai colori della Città alla viglia della patronale. Tutti i partecipanti saranno invitati a indossare qualcosa di bianco e rosso e gli allestimenti richiameranno i due colori.

“La cena rappresenta uno degli eventi più importanti di questa estate. Sarà un’occasione per i cittadini di vivere un momento divertente e socializzante, nella nostra nuova piazza, che metterà in evidenza quanto la città sia vivace e capace di realizzare eventi che possono attrarre pubblico anche da fuori, generando sviluppo e crescita per l’intero territorio” afferma l’assessore.

Confermata anche per questa terza edizione la brigata di cucina dell’Enaip di Busto, che ha studiato un menù curato nei minimi dettagli, naturalmente a tema red & white:

– gazpacho di pomodoro con gambero croccante al cocco

– salmone marinato all’aneto con insalata di finocchi e arance, salsa al rafano e arancia essiccata

– fantasia di ravioli in bisque leggera (ravioli rossi alla bufala e bianchi ai gamberi)

– filetti di cernia di rosso vestiti con misticanza

– bavarese fragole e menta su salsa alla vaniglia

Per l’occasione è prevista l’apertura straordinaria delle Civiche Raccolte d’Arte di Palazzo Marliani Cicogna: tutti gli interessati potranno partecipare a una visita guidata, gratuita, alla collezione permanente del museo della durata di circa un’ora. “La tradizionale cena a tema organizzata dall’Amministrazione Comunale che quest’anno verrà ospitata nella rinnovata piazza Vittorio Emanuele – afferma l’assessore alla Cultura Manuela Maffioli – offre l’occasione per mostrare ai partecipanti uno dei nostri luoghi di bellezza e di cultura, Palazzo Cicogna, che affaccia proprio sulla piazza. In questo modo, rendiamo possibile un’esperienza di bellezza come prezioso elemento aggiuntivo a una serata conviviale aperta alla cittadinanza.”

Il costo è di 18 Euro a persona. Info e prenotazioni: Distretto Urbano del Commercio – 329 9603385 – duc@comune.bustoarsizio.va.it.

Pagamento tramite bonifico bancario: Iban: IT35G0840422800000000001406

intestato a: Ass.ne del Distretto Urbano del Commercio di Busto Arsizio

Causale: cena del 20/6/19 e nomi.