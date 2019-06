In centinaia hanno corso per Vale e per i tanti bimbi colpiti dal tumore

Sabato 1 giugno in tanti a Busto Arsizio hanno corso per Vale, una bambina (Valentina Bottigelli) scomparsa un anno fa a causa di un tumore. La corsa è stata organizzata dai suoi genitori per mantenere vivo il ricordo e accendere la speranza per tanti bimbi che, come lei, stanno vivendo questo calvario.

Insieme alle scuole Crespi e all’Amministrazione comunale in centinaia hanno preso parte alla camminata di 3 km e tra loro c’erano moltissimi bambini delle scuole con i loro genitori.

Poche e commosse parole da parte di Michela, mamma di Valentina, poco prima che il corteo colorato e allegro prendesse il via: «Vorrei solo dire grazie ad ognuno di voi che ha condiviso con noi questo momento, grazie a Vale che con la sua simpatia e allegria ha seminato tanto affetto nel cuore di tanti. Grazie alll’Amministrazione, al comitato genitori, alla dirigente scolastica e alla maestra Stefania».

Anche il sindaco Emanuele Antonelli è passato per un saluto ai partecipanti e per ribadire l’appoggio dell’amministrazione comunale a questo tipo di iniziative. La cifra raccolta, infatti, è stata devoluta alla ricerca sui tumori pediatrici.