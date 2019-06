Centro estivo Calicampus

Calicampus si caratterizza come uno spazio educativo per ragazzi tra i 12 e i 17 anni e si svolge presso Calipolis, Approdo del Parco Medio Olona a Fagnano Olona, gestito dall’associazione Calimali Onlus.

Il costante contatto con la natura diventa un’opportunità di crescita personale: attraverso le attività di manutenzione del parco e dell’Approdo, i laboratori e le attività di gruppo, i ragazzi avranno la possibilità di sperimentare, acquisire e consolidare abilità pratiche, espressive, comunicative e sociali.

Il campus offre ai ragazzi e alle ragazze un’esperienza di qualità, garantita dai volontari dell’associazione Calimali, con la loro capacità pratica e la conoscenza del luogo, in sinergia con l’équipe educativa di Elaborando, che affiancherà i partecipanti con gli strumenti propri della professionalità pedagogica (centratura sul rapporto interpersonale, accoglienza nella relazione, attenzione ai bisogni del singolo, attenzione alle dinamiche del gruppo, aiuto alla crescita, la progettualità intenzionale e continua).

Oltre alla crescita personale, Calicampus è un’occasione per ragazzi e ragazze per conoscere il territorio del Parco del Medio Olona e per imparare a prendersene cura, nel rispetto dell’ambiente e delle persone che lo frequentano.

Le attività svolte con i ragazzi

Attività di manutenzione e pulizia del parco, dell’Approdo e accudimento degli animali Attività laboratoriali, artistiche e creative Attività di esplorazione e conoscenza del territorio Gite in bicicletta Momenti di gioco/relax Momenti di discussione e di rielaborazione dei vissuti

con le famiglie

Serata di presentazione del servizio ai genitori dei ragazzi iscritti e a coloro che sono interessati al servizio Momenti di raccordo a fine giornata Contatti telefonici all’occorrenza Possibilità di colloqui informali al termine delle aperture e formali su appuntamento Valutazione finale mediante questionario e colloqui individuali con gli operatori

con il territorio

Lavoro di rete Realizzazione di una serata conclusiva aperta al territorio Possibilità di organizzare incontri o testimonianze all’occorrenza

Programma della giornata

9.00/9.30 Accoglienza e organizzazione gruppi

9.30/10.30 Attività di manutenzione parco

10.30/12.30 Attività di gruppo/laboratorio

12.30/13.30 Pranzo

13.30/14.30 Saluto/accoglienza e momento di gioco/relax

14.30/16.30 Attività di gruppo/laboratorio

16.30/17.00 Conclusione della giornata e saluti

Organizzazione della settimana

Laboratori e attività ordinarie

Attività di manutenzione del parco e di Calipolis

Quotidianamente i ragazzi e le ragazze verranno suddivisi in gruppi e guidati dai volontari si occuperanno della manutenzione dell’Approdo, della pulizia del parco, dell’accudimento degli animali e della serra.

Ciclofficina

Insieme ai volontari, i ragazzi verranno coinvolti nella manutenzione delle biciclette e nella realizzazione di trike, carretti o piccoli rimorchi porta-bambini.

Laboratorio foto e video

Dopo una lezione teorica, i ragazzi e le ragazze realizzeranno un reportage fotografico sulla settimana. Al termine del campus verrà montato un video ed eventualmente una mostra fotografica.

Ludoteca

Si prevede una raccolta di giochi in scatola che verranno donati all’Associazione (si distribuiscono volantini per Fagnano e si istituisce un punto di raccolta presso l’Approdo), la costruzione di uno scaffale da posizionare all’interno del bar, la costruzione di giochi (bilboquet, trampoli, aquiloni).

Laboratorio naturale

Attraverso attività di Orienteering e di Geocaching, i ragazzi e le ragazze verranno stimolati ad esplorare il territorio del Medio Olona e con i dati raccolti verranno coinvolti nella realizzazione di una mappatura del Parco.

Laboratori espressivo-teatrali

Guidati da un esperto ragazzi/e parteciperanno a laboratori di teatro-clown, giocoleria, magia, equilibrismo e prepareranno uno spettacolo che verrà messo in scena durante la serata finale.

Laboratorio di cucina

Una volta a settimana i ragazzi e le ragazze verranno coinvolti nella realizzazione di pietanze come pane, pasta fresca, pizza, torte.

Laboratori e attività straordinarie

Uscite sul territorio

Utilizzando la bicicletta e sfruttando la pista ciclabile che percorre la Valle dell’Olona, ogni mercoledì i ragazzi verranno portati ad esplorare luoghi di rilievo che offre il territorio.

L’équipe

Nel servizio sono previste due figure professionali

Un educatore ogni 12 / 15 iscritti, che svolge il lavoro diretto con i ragazzi e le ragazze e mantiene i rapporti con i genitori e con i volontari. Si prevede l’inserimento di un secondo educatore in alcuni momenti della settimana.

Un coordinatore che supervisiona sul piano pedagogico il lavoro dell’équipe, mantiene i contatti con il comune e con i genitori.

Un responsabile dei volontari dell’associazione Calimali, presente durante le attività.

I volontari dell’associazione Calimali che si occupano della attività di manutenzione e condurranno diversi laboratori del campus.

L’intera équipe inoltre, svolge funzioni di progettazione, programmazione e verifica del lavoro svolto.

Metodologia di lavoro

Collaborazione dei genitori

Ai genitori degli utenti viene richiesto di:

Sostenere una quota di iscrizione

Riconoscere gli obiettivi sui quali il proprio figlio decide di lavorare (contratto).

Avvisare il servizio in caso di assenza o di altre necessità specifiche del figlio.

Numero dei partecipanti a settimana

La proposta prevede la costituzione di un gruppo composto da massimo 15/16 ragazzi/e a settimana.

Le iscrizioni sono accolte secondo l’ordine di arrivo cronologico. In caso di iscrizioni eccedenti verrà compilata una lista d’attesa.

Iscrizioni

Le iscrizioni possono essere consegnate ogni domenica presso l’approdo dalle 9 alle 18 oppure presso il Comune di Fagnano Olona (Servizi Sociali) da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

Prezzi

Part Time (pomeriggio) 75 euro (dalle 12 alle 17)

Pranzo compreso

Sconto del 20% per fratelli/sorelle.

Si richiede inoltre il versamento della quota iscrizione all’associazione (una tantum) pari a 20,00€. All’atto dell’iscrizione si chiede di versare la quota relativa ad una settimana + la quota una tantum. In caso di ritiro anticipato la direzione di riserva la facoltà di restituire parte della quota preventivamente versata.

Modalità di pagamento

Contanti o Bonifico Bancario su conto n. 1000 150289, IBAN: IT34 E033 5901 6001 0000 0150 289 ABI 03359 CAB 01600 BIC: BCITITMX Banca Intesa Fagnano Olona

Come contattare gli operatori

È possibile comunicare con gli operatori al termine delle attività, oppure telefonare al Coordinatore del servizio.

E’ possibile altresì scrivere a info@calimali.org o staff@elaborando.it.

Telefono: 3486433281