Dal 15 luglio al 2 agosto, dal lunedì al venerdì (dalle 9 alle 16), presso la Scuola Primaria Statale “Aldo moro” di via Alba 30 a Busto Arsizio, è in programma il centro estivo

STAY APP, BE DIFFERENT

organizzato da Elaborando Cooperativa Sociale a.r.l..

Il servizio si caratterizza come uno spazio educativo in cui vengono accolti ragazzi e ragazze che frequentano la scuola Secondaria di primo grado (prima, seconda e terza media).

Si tratta di un contesto educativo, in cui i ragazzi hanno l’opportunità di ampliare le proprie potenzialità, non solo di tipo cognitivo-intellettivo ma anche di tipo socio-relazionale.

I ragazzi possono giocare o svolgere attività di gruppo e laboratori, sempre guidati e supportati dall’educatore. Gli operatori inoltre, all’interno della relazione con ogni singolo ragazzo, svolgono una funzione di ascolto e di sostegno di quelle che sono le problematiche inerenti la crescita riportate da ciascuno.

L’équipe assicura la migliore garanzia educativa, affiancando i ragazzi ed accompagnandoli con gli strumenti propri della loro professionalità: la centratura sul rapporto interpersonale, l’accoglienza nella relazione, l’aiuto alla crescita, l’ascolto, la progettualità intenzionale e continua.

Tema

Conoscere e utilizzare in modo consapevole i principali Social Network (WhatsApp, Facebook e Instagram) e le nuove tecnologie (“Scratch” e “Code”); incontro-testimonianza con un noto youtuber

Vivere esperienze a contatto con la diversità (Dialogo nel buio a Milano e Associazione Ali d’Aquila a Busto Arsizio) per imparare ad apprezzarla e valorizzarla

Attività svolte

Con i ragazzi (vedi programma allegato)

Attività di gioco in gruppo o piccolo gruppo Attività laboratoriali, artistiche e creative Gite e uscite in piscina Esperienze con testimonials Svolgimento dei compiti delle vacanze/momento relax Visione di film a tema, con finalità educative

Con le famiglie

Serata di presentazione del servizio ai genitori dei ragazzi iscritti e a coloro che sono interessati al servizio Momenti di raccordo a fine giornata Contatti telefonici all’occorrenza Possibilità di colloqui informali al termine delle aperture e formali su appuntamento Valutazione finale mediante questionario e colloqui individuali con gli operatori

Con il territorio

Lavoro di rete Possibilità di organizzare incontri o testimonianze all’occorrenza in linea con il tema del centro estivo

L’équipe

Nel servizio sono previste due figure professionali:

Un educatore ogni 15 iscritti, che svolge il lavoro diretto con l’utenza, tiene i rapporti con i genitori. A seconda del numero di utenti iscritti sarà possibile l’inserimento di due educatori.

Un coordinatore che supervisiona sul piano pedagogico il lavoro dell’équipe, mantiene i contatti con il comune e con i genitori.