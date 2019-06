In coda per un posto di infermiere: “non potrei fare lavoro più bello”

Sono arrivati all’Ata Hotel di Varese. Si sono ritrovati nell’atrio: chi scendeva dalla camera dopo avervi pernottato, chi è arrivato in autobus, in macchina o in taxi.

Alle 9.30 è iniziata la prima delle 4 sessioni d’esame organizzate dall’asst Sette Laghi per l’assunzione di 5 infermieri professionali. Quasi 2000 le domande arrivate a scadenza anche se, questa mattina, all’appello si è presentata circa la metà dei concorrenti. Diversi sono i concorsi banditi in questo periodo in diverse zone d’Italia, e molti in aziende del Meridione, area che, negli anni passati, non venivano mai convocati costringendo gli aspiranti infermieri a spostarsi al Nord

Per fare fronte alla prova concorsuale, comunque, l’azienda ospedaliera aveva un’organizzazione complessa, reclutando 60 dipendenti per controllo e accoglienza. All’ingresso, i candidati sono stati suddivisi in più file per la verifica dei documenti, passo necessario per poi accedere alla sala dove erano disposte oltre 400 sedie.

La prova scritta consisteva in un test a crocette con 30 domande, i concorrenti avevano 40 minuti di tempo per rispondere.

Il 27 giugno si terrà la seconda prova di tipo pratico mentre gli orali inizieranno il primo luglio.

Nella hall dell’albergo, molti volti tesi ma anche ampi sorrisi di chi condivide l’ansia con gli altri candidati. Tra i concorrenti anche i neo laureati in scienze infermieristiche dell’Università dell’Insubria che, così, hanno immediatamente la possibilità di entrare nell’azienda dove si sono formati.

Molti, però, i candidati che arrivano da fuori provincia, Como, Milano ma anche Napoli : « la città è bella… non avrà il mare ma andremo al lago» afferma Antonio.