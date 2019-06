Cordoglio a Saronno per la morte di Aldo Falciglia

Cordoglio in tutta Saronno per la scomparsa di Aldo Falciglia, 59 anni, commercialista e anima dell’associazione paracadutisti.

Un malore se l’è portato via nella notte del 22 giugno, all’improvviso.

Anche il sindaco di Saronno Alessandro Fagioli esprime il proprio cordoglio e quello di tutta l’amministrazione per la morte di Aldo Falciglia: «Una notizia – ha detto lo stesso sindaco – che ha sconvolto tutti in Città. Una persona per bene, molto conosciuta e apprezzata per l’impegno che ha sempre dimostrato per la nostra Comunità. Ci eravamo anche sentiti l’altro giorno – ha raccontato Fagioli – per questioni legate all’associazione. Sono molto scosso e addolorato». Il primo cittadino si stringe alla famiglia in questo momento di dolore ed esprime le più sentite condoglianze.

I funerali di Aldo Falciglia si celebreranno martedì 25 giugno alle 10.15 in Santuario a Saronno.