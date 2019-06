“Esilio” la passione secondo Lucano in Sala Montanari

Venerdì 14 giugno alle ore 21 presso la Sala Montanari (via dei Bersaglieri) di Varese verrà presentato in prima nazionale il film documentario “Esilio” , la passione secondo Lucano, per la regia di Maurizio Fantoni Minnella.

Alla serata parteciperanno, oltre al regista, Umberto Colombo, segretario provinciale della Cgil, Frate Antonio, missionario comboniano, e Silvio Aimetti, sindaco di Comerio.

Il docufilm è stato girato a marzo nella casa/esilio dell’ex sindaco di Riace. È un documentario realistico che aiuta a scoprire e comprendere, fuori da ogni clamore mediatico, una vicenda umana e politica di enorme portata. Una produzione FreeZone, che racconta Riace e il suo modello di accoglienza partendo proprio dalla figura del suo primo cittadino condannato all’esilio.

Per vedere il trailer clicca qui .