Una festa di fine anno in stile medioevale

È stata una festa di fine anno davvero fuori dall’ordinario quella della scuola primaria Luigi Castiglioni di Azzate: i bambini hanno visitato, in compagnia delle maestre, tutti i luoghi storici del loro paese, vestiti da cavalieri medievali. Nelle belle sale del Comune, Villa Bossi Tettoni Benizzi Castellani, gli alunni hanno partecipato alla cerimonia dell’investitura e nel giardino hanno “duellato”. Un modo davvero originale per fare festa e allo stesso tempo conoscere la storia degli edifici più importanti del paese.

«Lo scorso anno abbiamo visitato la splendida villa comunale e i suoi affreschi ci hanno condotto a rivivere il percorso dell’arte murale sino a produrre noi stessi un murales che si trova fuori da scuola – spiegano le maestre -. Quest’anno abbiamo voluto continuare a scoprire le perle storiche del nostro paese, grazie alla grande disponibilità delle famiglie Orsi, Monti, Faravelli e del signor Pomati. Ci riferiamo a Villa Orsi, alla chiesa sconsacrata di Sant’ Antonio, all’antica Stanza Cortese e alla Locanda del Mai intees.

Fondamentale la guida della professoressa Eva Coti Zelati. Abbiamo approfondito con i bambini i vari aspetti della vita ai tempi fiorenti di queste dimore per portare a compimento il nostro progetto ‘ Alla corte di Azzate’ che ha acquisito ulteriore spessore grazie alla rivisitazione storica messa in scena durante la festa di fine anno, attuata in collaborazione con la compagnia Basilisco Entertaiment. Ringraziamo l’ Associazione genitori e la Pro Loco- concludono le maestre- , che con il loro contributo ci hanno permesso di realizzare una festa di fine anno diversa e interessante per tutti, bambini e genitori»