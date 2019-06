Il festival dello gnocco fritto arriva al Museo del Tessile

Tipico Eventi e l’Associazione Culturale le Officine arrivano al Museo del Tessile di Busto Arsizio in Via Volta con un weekend all’insegna delle migliori specialità della cucina dell’ Emilia Romagna, grande protagonista lo Gnocco Fritto. Il Festival si terrà da Venerdì 21 a Domenica 23 Giugno e sarà sempre a ingresso gratuito.

«Lo gnocco fritto è uno dei piatti più amati dal nostro pubblico di eventi di Street Food, ma è anche un simbolo della tradizione e della cucina italiana nel mondo -raccontano dall’associazione Le Officine-. Il Festival dello Gnocco Fritto e dell’Emilia Romagna è la grande festa che regala un weekend pieno di gusto, musica e divertimento a migliaia di giovani, adulti e intere famiglie». L’Emilia-Romagna è conosciuta nel mondo come la terra della “Food Valley” con la più alta quota di prodotti DOP e IGP e la prima regione per export agroalimentare in Italia: «tanti paroloni per dire che questo weekend tutto quello che assaggeremo sarà un capolavoro di gusto e tradizione».

Farà da padrone lo gnocco fritto accompagnato con tantissimi salumi e formaggi del territorio, ma non solo. Troverete tigelle, ravioli di pasta fresca, fritto di pesce, lasagne alla bolognese, zuppa di cozze, anolini, tagliolini di mare, Lambrusco, Birre Artigianali locali e tantissimi altri prodotti.

«Cogliamo l’occasione per ringraziare lo stesso Comune di Busto Arsizio e l’Assessore alla promozione e sviluppo del territorio Paola Magugliani -continuano gli organizzatori- sempre molto disponibili verso le nostre iniziative volte sì all’intrattenimento ma anche alla cultura e all’aggregazione e molto attenti verso le esigenze di svago e divertimento dei cittadini. Il Festival nasce infatti con l’obiettivo di coinvolgere in una grande festa intere famiglie, regalando un weekend ricco di gusto e spensieratezza».

