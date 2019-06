Fumetti, elettronica, polenta e cous cous: l’estate a Besozzo

Un’estate ricca di eventi per Besozzo. Il lungo calendario è stato presentato questa mattina, giovedì 13 giugno, nella sala del comune e vede appuntamenti di cinema, musica classica, elettronica, blues, sapori della tradizione ma anche piatti tipici dal Marocco. Ci sono poi le camminate per il paese, il picnic sul prato e la festa degli Alpini.

Una rassegna, da giugno ad agosto, dedicata ad un pubblico di tutte le età, «siamo felici di raccogliere in un unico calendario così tante iniziative per i cittadini. La stagione è iniziata con Tacalaspina nel migliore dei modi e il nostro desiderio è che si continui così». «È un calendario ricco con un un mix di iniziative promosse da tante realtà del territorio o con le quali c’è una collaborazione consolidata – spiega il sindaco Riccardo Del Torchio –. Un ringraziamento va a tutti coloro che si impegnano per rendere vivo il paese e a tutti coloro che hanno permesso di realizzare un programma così ampio e culturalmente interessante. Besozzo è diventato un punto di riferimento da questo punto di vista, non solo a livello locale. Speriamo di soddisfare tutte le aspettative».

Il programma avrà inizio già questo fine settimana con la mostra fotografica “Besozzo sotto scatto”, che sarà inaugurata a palazzo comunale e vede il coinvolgimento di quattordici besozzesi. Il prossimo fine settimana, quello del 21 e 22 giugno invece, vedrà appuntamenti di cinema, fumetto e musica. L’amministrazione comunale infatti, presenta “Besozzo in aria”, l’evento organizzato con Filmstudio’90 e Cortisonici dove ci saranno ospiti come Corrado Roi e Alberto Ostini, disegnatore e sceneggiatore di Dylan Dog e il doppiatore Gianluca Iacono.

Ci saranno poi le proiezioni di cartoni animati giapponesi e di cortometraggi: «Due giorni pensati soprattuto per i giovani – spiega Giulio Rossini di Filmstudio’90 -. I tempi cambiamo ma è importante far scoprire anche alle nuove generazioni la ricchezza del cinema, proponendo un programma che parli con il loro linguaggio. Ci saranno tanti ospiti, tanti stimoli e la scommessa di realizzare un piccolo corto in due giorni. Un evento che speriamo possa suscitare nuove passioni ed emozioni». Oltre agli appuntamenti infatti, ci sarà un laboratorio di cinema per bambini dai 7 ai 12 anni, durante il quale verrà realizzato un cortometraggio. Ci sarà poi la proiezioni di diversi lavori realizzati sul territorio: «È stata una bella occasione per scoprire tanti piccoli talenti e videomaker delle nostre zone», continua il regista besozzese Matteo Tibiletti.

Domenica 23 giugno invece, torna il picnic in bianco nel parco, organizzato dalla Pro Loco di Besozzo. «Un momento magico, fuori dal tempo, arrivato alla terza edizione», spiega Sartorio. Il parco sarà addobbato e durante la giornata ci saranno di musica e intrattenimento per i partecipanti. La Pro Loco metterà a disposizione dei cestini con tante cose gustose ma i partecipanti possono anche portare il pranzo da casa. «Il ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza», spiegano.

Si passa poi alla musica classica, con l’Ensemble di chitarre “I Trovieri” che si esibirà sabato 29 giugno nella sala mostre del comune. «Una formazione nata nel 1968 che dirigo dal 1989 – racconta il direttore Paravvicini -. Formata da quattordici chitarristi, presenterà un programma diviso in due parti: la prima dedicata alla musica classica e la seconda dedicata alle colonne sonore dei film».

Per chi vuole scoprire sapori e tradizioni del Marocco invece, l’appuntamento è per domenica 30 giugno. Per la prima volta infatti, verrà organizzata “La giornata del Marocco” da parte dell’Associazione A.C.M.I.S., «una domenica dedicata allo scambio culturale e del divertimento con tanti piatti della tradizione», spiegano.

Il 6 luglio si torna alla musica con la Band Parade, organizzata dalla Filarmonica di Besozzo che vedrà come ospiti il Corpo Musicale Santa Cecilia di Jerago e la Filarmonica Concordia di Sessa e Monteggia. Il giorno dopo il teatro è alla Casa di Riposo Ronzoni, alle 15 e 30, per allietare anche coloro che non possono muoversi.

La musica elettronica invece, sarà protagonista nella giornata di sabato 13 giugno. Un’intera giornata organizzata dall’Associazione VDC Entertainemet, dedicata ai giovani: il VDC Music Festival avrà inizio alle 15 e andrà avanti fino alle 24 con dj set, mostra fotografica, stand di gaming dove provare la realtà virtuale e stand gastronomico (ingresso a pagamento www.ciaotickets.com).

A metà luglio non potevano mancare due serata dedicate al blues, curate da Black & Blue e presentate questa mattina da Alessandro Zoccarato: «L’appuntamento è per il 19 e 20 luglio nel cortile di palazzo comunale, dove ci saranno grandi ospiti della musica nera. La prima serata vedrà in scena il grande Big Pete Pearson, mentre la seconda sarà più dedicata al filone rap. A breve comunicheremo gli ospiti. Come sempre, il festival farà tappa a Varese nel fine settimana precedente».

Luglio si conclude con la tradizionale Festa di Sant’Anna a Besozzo inferiore, con celebrazioni liturgiche, serate di musica e stand gastronomici. Sabato 27, alle ore 20 si svolgerà la

tradizionale camminata. Agosto invece si apre con un altro evento della tradizione, ovvero la Festa del Gruppo Alpini di Besozzo: tre serate di stand gastronomico, con al tradizionale Polenta Taragna e il sabato pomeriggio la cerimonia ufficiale. Domenica 18 agosto invece, a Besozzo inferiore piccoli atleti parteciperanno alla Gara Ciclistica categoria giovanissimi, organizzata dalla società ciclistica Alfredo Binda, 2° trofeo Comune di Besozzo, partenza 9.30 via XXV Aprile www.trevallivaresine.com.