Futura Giovani, la certezza è Caterina Cialfi

Ci sarà di nuovo, per il terzo anno consecutivo, Caterina Cialfi in cabina di regia per la Futura Volley Giovani, la squadra di pallavolo femminile bustocca che ha ottenuto la promozione in Serie A2 e intende difendere la categoria con le unghie e con i denti nel 2019/20.

Cialfi, palleggiatrice di 23anni, è la capitana della formazione di coach Matteo Lucchini ed è ormai un volto notissimo dello sport bustocco: cresciuta nel vivaio della Pro Patria Milano, l’atleta del ’95 arrivò in biancorosso nel 2012 per giocare nelle giovanili e nella seconda squadra (B1) della Yamamay. Dopo un’esperienza di due anni a Vicenza, Caterina è tornata alla Uyba per fare da “vice” ad Hagglund e Signorile nella massima categoria.

Poi la giocatrice ha seguito la famiglia Forte nella nuova avventura della FVG diventando una pedina fondamentale delle “Cocche” con le quali Cialfi ha ottenuto la doppia promozione dalla B2 alla A2 e le due Coppe Italia di categoria ottenute tra il 2017 e il 2019. Caterina, che al termine del campionato si è sposata con Alessio, prosegue dunque anche nel proprio matrimonio sportivo con la firma sul contratto per la prossima stagione.