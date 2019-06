A Gemonio è tutto pronto per il Palio dei rioni

Il paese è addobbato con striscioni e festoni, a qualche finestra spunta una bandiera con i colori del proprio rione: il colpo d’occhio di chi transita per Gemonio in questi giorni è inconfondibile, e spiega che in paese sta per prendere il via il Palio dei Rioni.

La kermesse è organizzata come sempre dalla Pro Loco, oggi presieduta da Simona Lissoni, e si disputa per la 26a volta mantenendo quella cadenza biennale consueta da ormai molti anni. E consueto è anche il luogo dove le gare e i giochi che compongono il programma verranno disputati: l’area tra le scuole, il parco feste e i campi sportivi di via Curti che da mercoledì 12 a sabato 22 giugno saranno affollati dai contradaioli delle quattro fazioni in gara.

San Pietro – la parte bassa del paese, oltre la statale, colori verde e nero – è il rione che ha vinto nel 2017 (foto in alto) e che rimette in gioco la coppa, provando a riconquistarla dagli assalti delle rivali: i gialloverdi dei Martitt, i giallorossi della Mirabella e i biancoazzurri della Piazza.

Tante le prove in programma: si va dai più classici tornei sportivi (calcio, basket, pallavolo oltre a staffetta e bocce), ai giochi di carte e a una lunga serie di prove curiose e imprevedibili come il karaoke, il puzzle per i bimbi, il percorso saponato o la corsa delle carriole. Sabato 22 la chiusura sarà affidata proprio a quattro giochi di abilità, l’ultimo dei quali – il “vestirello” – è ormai un grande classico della manifestazione. Chi la spunterà?