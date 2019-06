Grande successo per il concerto “Note di mezza estate” del Corpo Musicale Santa Cecilia

E’ stato un grande successo il concerto “Note di mezza estate” del Corpo Musicale Santa Cecilia tenutosi in Piazza XXV Aprile lo scorso 16 giugno.

La banda, diretta dal Maestro Franco Erenti, con la sua musica ha guidato il pubblico in un viaggio attraverso le colonne sonore di alcuni dei film più famosi della storia mentre le Majorettes, appena rientrate dal campionato italiano, hanno arricchito i brani con le loro coreografie.

Da Bohemian Rapsody a i Pirati dei Caraibi, passando per La Bella e la Bestia e i Flinstones, il Corpo Musicale ha portato la musica in piazza facendo respirare aria di estate. Non è mancata l’esibizione del pezzo con cui le Senior del gruppo Majorettes hanno ottenuto il titolo di Campionesse d’Italia allo scorso campionato italiano di Lignano Sabbiadoro, “L’Exhibition Team”. Ad impreziosire la serata le presentazioni di Greta Franchi e l’intervento del sindaco Ivano Campi e del parroco Don Franco Motta.

Con questo spettacolo la banda e le Majorettes hanno voluto concludere un anno pieno di concerti, gare, vittorie, soddisfazioni ed emozioni. In questa pausa estiva bisognerà ricaricare le batterie per prepararsi ad un anno ancora più intenso in cui il Corpo Musicale sarà impegnato in numerosi eventi per festeggiare il centesimo anniversario dalla nascita dell’associazione. Il Corpo Musicale Santa Cecilia potrà iniziare la pausa in realtà solo dopo il 29 giugno quando sarà impegnato con il Concerto a Marnate insieme alle bande di Marnate e Gorla Minore per l’apertura del palio.

La scuola allievi musicanti e Majorettes riprenderà a settembre.