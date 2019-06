Agenda21Laghi è partner di Green School: rete lombarda per lo sviluppo sostenibile, un progetto che mira a trasferire e integrare l’esperienza delle Green School della provincia di Varese con le altre realtà della Lombardia per costituire un sistema di scuole e di soggetti eco-attivi nell’intera regione. Per conoscere e per comprendere quali opportunità porterà questa iniziativa siete tutti invitati il 19 giugno, a Milano presso la sede di Regione Lombardia – Palazzo Lombardia.

L’appuntamento è per mercoledì 19 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 all’Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano MI

Seminario di avvio del progetto

Green School: rete lombarda per lo sviluppo sostenibile

Iscrizione ai seguenti link

Per gli insegnanti (con attestazione presenza): https://bit.ly/2wA2Ylx

Per gli attori del territorio: https://forms.gle/a6cwRCoGMtCvuWYf6

Green School: rete lombarda per lo sviluppo sostenibile è un progetto cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e il cui capofila è ASPEm. Grazie al supporto della rete di associazioni ed enti che coinvolge tutte le province lombarde, Green School intende diffondere conoscenze e favorire attitudini e forme di partecipazione attiva nelle scuole, nella popolazione e nelle istituzioni lombarde, volte alla tutela dell’ambiente, alla lotta ai cambiamenti climatici e alla mitigazione dell’impatto antropico. Il seminario ha l’obiettivo di presentare le azioni previste nei 18 mesi di realizzazione del progetto e dare rilevanza alle buone pratiche già esistenti o in fase di realizzazione in Lombardia, in modo da ampliare e rafforzare le reti territoriali di soggetti che sostengono l’educazione allo sviluppo sostenibile e promuovono azioni concrete di sostenibilità. Seminario di avvio del progetto Green School: rete lombarda per lo sviluppo sostenibile

Costituire reti territoriali diversificate e permanenti per contribuire alla sostenibilità ambientale lombarda

Mercoledì 19 giugno 2019 – dalle ore 9:00 alle ore 13:00

Auditorium Testori, Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano MI

Programma

Saluti istituzionali e introduzione alla rilevanza di un approccio educativo allo sviluppo sostenibile: Provincia di Varese, Ufficio Scolastico Regionale, Comune di Milano, Agenda 21 Laghi, Regione Lombardia

Prima parte: la costruzione delle reti sulla sostenibilità ambientale nel territorio lombardo

L’avvio di Green School nella provincia di Varese: Provincia di Varese, Agenda 21 Laghi, Ufficio Scolastico Territoriale di Varese

Esperienze delle reti attive nelle province lombarde

Seconda parte: il progetto Green School, rete lombarda per lo sviluppo sostenibile

I progetti regionali di Educazione alla Cittadinanza Globale: CoLomba – Cooperazione Lombardia

L’approccio Green School: CAST Laveno Mombello (Va)

I contenuti e le attività previste dal progetto: ASPEm Cantù (Co)

Conclusioni

Il Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale a supporto dello sviluppo di reti sull’educazione ambientale: Regione Lombardia e Ufficio Scolastico Regionale

Interventi del pubblico e considerazioni finali

Per gli iscritti al seminario sarà disponibile un coffee break di benvenuto e di chiusura.