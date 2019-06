Incrocio Briantea – viale Trieste, semaforo sempre acceso

Dal 1 giugno è in funzione ventiquattro ore su ventiquattro. Si tratta del semaforo all’incrocio tra viale Trieste e la Briantea in via Martiri Patrioti, dove è già attivo da qualche mese il fotored.

Questa l’ordinanza:

Ordinanza n. 82 del 31/05/2019

Oggetto: DISCIPLINA PER IL FUNZIONAMENTO DELL’IMPIANTO SEMAFORICO DI VIA MARTIRI PATRIOTI/TRIESTE E DEL DISPOSITIVO DI RILEVAZIONE DELLE INFRAZIONI SEMAFORICHE POSIZIONATO SULLA SEMICARREGGIATA NORD – DIREZIONE VARESE . IL RESPONSABILE DELL’AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

CONSIDERATO CHE in data 24/11/2019 con Ordinanza n. 1320 sono stati disposti gli orari di funzionamento degli impianti semaforici ed in particolare, per l’impianto di Via Martiri Patrioti/Trieste è stato stabilito che il funzionamento dello stesso debba essere attivo dalle 05:00 alle ore 01:00 del giorno seguente;

ATTESO CHE con Ordinanza n. 14 del 04/02/2019 è stato disposto l’utilizzo del dispositivo di rilevazione delle infrazioni semaforiche denominato “FTRD” negli orari di attivazione dell’impianto in via sperimentale sulla semicarreggiata Nord direzione Varese;

CONSIDERATO CHE in data 29/05/2017 è stato presentato alla Giunta Comunale un progetto sulla Sicurezza Stradale denominato “Statale Sicura” nel quale si prevedeva, fra le diverse azioni da intraprendere, quella di installare impianti di rilevazione delle violazioni semaforiche presso l’intersezione fra le vie Martiri Patrioti e Trieste la cui finalità, oltre che far diminuire il numero di infrazioni sul mancato rispetto del semaforo rosso, è anche quella di far ridurre la velocità di percorrenza della ex Statale al fine di poter non incorrere nelle predette violazioni;

VERIFICATO CHE dall’analisi delle violazioni accertate durante la fase sperimentale, nonostante il traffico scarso dell’orario serale/notturno, risulta una percentuale di violazioni semaforiche superiore a quelle del giorno e che tali illeciti, per la distanza fra le due fotografie scattate, danno ulteriore conferma che le infrazioni derivino anche da guida a velocità superiore a quella consentita (50 Km/h) e quindi pericolosa per la Sicurezza Stradale; Determ. n. 82 del 31/05/2019 pag. 1/3

RITENUTO Pertanto di modificare l’orario di funzionamento dell’impianto semaforico su tutte le 24 ore al fine di regolamentare in maniera maggiormente efficace l’intersezione citata e reprimere condotte di guida pericolose;

RAVVISATA la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all’adozione di provvedimenti viabilistici atti a garantire la Sicurezza Stradale e l’incolumità delle persone;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 20, 26 e 37, del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la Direttiva 24 ottobre 2000 (G.U. 28/12/2000, n. 301) emanata dal Ministero dei LL.PP., avente per oggetto “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”

VISTI gli artt.107 e 109 del D.lgs.18 agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7 del 21.05.2019, con il quale è stato nominato il Responsabile dell’Area Polizia Locale e Protezione Civile ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000; VISTO lo Statuto Comunale e il vigente regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; ATTESA la propria competenza in materia,

O R D I N A 1) Di modificare parzialmente l’Ordinanza n. 1320 del 24 novembre 2005 disponendo a partire da sabato 01 giugno 2019 l’orario di funzionamento dell’impianto semaforico posto fra le vie Martiri Patrioti/Trieste dalle 00:00 alle 24:00; 2) Di modificare altresì l’orario di funzionamento dell’impianto di rilevazione delle infrazioni semaforiche in Via Martiri Patrioti, intersezione Via Trieste – semicarreggiata nord, direzione Varese previsto dall’Ordinanza n. 14/2019 dalle 00:00 alle 24:00 a partire dalla stessa data; 3) Di dare/aver dato adeguata pubblicità al presente provvedimento e all’attivazione del dispositivo mediante pubblicazione all’Albo Pretorio e nei consueti modi di diffusione, nonché apposizione di segnaletica verticale di presegnalamento.

AVVISA • E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento; • I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti al servizio di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.12 del D.Lvo 30.04.1992 n.285, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza; • Il personale comandato di Polizia Stradale, ai sensi dell’art.43 del D.lgs 30.04.1992 n.285, potrà decidere, in caso di comprovata necessità, l’adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto;

MODALITA’ DI RICORSO Determ. n. 82 del 31/05/2019 pag. 2/3 • Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia a norma dell’art. 3 c. 4 della legge 241/1990,ai sensi della legge n. 1034/1971, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni. • Avverso la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro del Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada. Diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Autorità emanante:Comune di Malnate (VA) – Comando Polizia Locale; Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale Malnate- Servizio Viabilità, Piazza V.Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275253.

Sottoscritta dal Responsabile d’Area (LANNA STEFANO)