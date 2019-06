Insubria, bimbi in ufficio con mamma e papà

L’Università dell’Insubria apre le porte ai figli dei dipendenti per una giornata speciale da trascorrere insieme a mamma e papà.

Succede venerdì 14 giugno sia a Varese che a Como, grazie alla collaborazione dell’ateneo con Arcadia, l’associazione dopolavoro dell’Insubria che aderisce per il quinto anno consecutivo all’iniziativa «Bimbi in ufficio» inventata oltre 20 anni fa da Rcs Corriere della Sera. I bambini sono accolti nelle strutture universitarie tra le 8.30 e le 9 con un momento di incontro e conoscenza dei colleghi dei loro genitori, del luogo e dell’organizzazione del lavoro.

A partire dalle 10.30 a Varese in via Dunant 3 c’è «Effetto Domino», ovvero un grande domino da 15mila tessere da costruire insieme, figli e genitori; a Como in via Valleggio «Karate Jutsu», un paio d’ore di gioco e allenamento dal divertimento assicurato con Società Hakuryu team. Al termine delle due attività merenda per tutti.