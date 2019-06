La forza del cavallo come aiuto nelle difficoltà

Ti trovi in un periodo difficile o particolarmente stressante? Vorresti sentirti più sicuro di te? Ti senti bloccato rispetto a una decisione? Questi sono solo alcuni dei temi che il team di Ipposinergia affronterà la terza edizione del seminario esperienziale con i cavalli all’interno di Cascina Menegon, un suggestivo maneggio sul Lago Maggiore dove i cavalli vivono liberi e in branco. I cavalli liberi sono animali dalla spiccata sensibilità che, connettendosi con la parte più profonda di noi, ci restituiscono quello che sentono con specifici comportamenti. Non studieremo tecniche equestri e non è prevista la monta a cavallo, bensì la loro potente sensibilità e connessione.

Il seminario sarà tenuto da Daniela Granziera (counselor) ed Enrico Lorenzi (psicologo) presso la Cascina Menegon di Angera, in provincia di Varese, sul Lago Maggiore. Posti limitati, per informazioni info@ipposinergia.com tel. 347.6718909.