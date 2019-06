La piccola Inarzo “capitale” della cultura

Un piccolo “polo culturale” nel cuore della provincia. È Inarzo che da tre anni ospita una rassegna letteraria “Incontri con l’autore…in biblioteca”: 11 appuntamenti solo quest’anno e oltre 400 persone che hanno assistito alla presentazione dei libri. Un risultato davvero eccezionale, considerato che gli eventi sono organizzati la sera, d’inverno e il giovedì.

Merito dell’anima (e del cuore) di questa iniziativa ovvero Emiliano Pedroni.

Pedroni è un personaggio: vive a Inarzo, ha pubblicato i romanzi “La Recluta del Male” e “Le oscure presenze” con l’Editore XY.IT di Arona. Studia grafologia e i suoi racconti sono contenuti nelle antologie “Delitti d’acqua dolce” e “Giallolago” . In provincia lo conoscono tutti perché la sua passione per la letteratura ha contagiato, e contaminato, più mondi: «Sono felice di com’è andata questa edizione – spiega con l’entusiasmo che lo contraddistingue – Dalla nostra biblioteca sono passati tanti autori locali, tante persone comuni. Alle presentazioni vengono anche dai paesi limitrofi e considerato il numero di abitanti di Inarzo, trovare ogni volta un pubblico di 30-40 persone è sempre una piacevole sorpresa. Adesso ci fermiamo per l’estate ma la quarta edizione è già pronta e tutte le date sono al completo. Devo ringraziare molto il sindaco di Inarzo Fabrizio Montonati, l’assessore alla Cultura Renato Bernasconi e la bibliotecaria Silvana Vanetti: hanno creduto in questo progetto e lo hanno sostenuto. Se ha avuto successo è anche merito loro».

“Incontri con l’autore…in bliblioteca” si conclude con i “fuochi d’artificio”: ospite dell’ultimo appuntamento giovedì 27 giugno Nicola Lucchi, sceneggiatore e autore di libri per grandi e bambini, vincitore e finalista di premi internazionali (nella foto in alto). Esperto di cinema e appassionato della storia di Hollywood, ha scritto per riviste specializzate quali Nocturno e Mistero Magazine. Vive a Los Angeles, dove collabora con realtà produttive italiane e americane.

Nicola Lucchi presenterà, intervistato da Pedroni, “Filastrocche dell’addio – Sangue e lacrime in celluloide” (filastrocche macabre per adulti illustrate da Nicola Ballarini)