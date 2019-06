La protezione civile cerca volontari

La Provincia di Varese e l’Agenzia Formativa hanno in essere una convenzione, per sviluppare e realizzare attività formative rivolte al volontariato di protezione civile.

L’Agenzia Formativa rappresenta un punto di riferimento nell’ambito della formazione professionale, garantisce professionalità e preparazione dei docenti coerentemente agli obiettivi ed ai contenuti dei corsi.

La formazione continua dei volontari di protezione civile è requisito fondamentale per tenere sempre viva ed efficiente la macchina dei soccorsi, ed è per questo che Provincia di Varese investe tanto nei corsi che propone gratuitamente al mondo del volontariato.

Affidare la formazione direttamente alle istituzioni del territorio, essendo strutture operative del sistema di protezione civile, garantisce un livello molto elevato di formazione e grazie al quale si consolida una collaborazione sempre più fattiva.

Sono in fase di avvio due corsi di formazione strategici, un corso per operatori di segreteria e la seconda edizione del corso “Uso in sicurezza della motosega e del decespugliatore negli scenari di protezione civile”.

L’esigenza di proporre un corso per “peratori di segreteria” nasce dal ruolo strategico che la segreteria operativa riveste in molte attività di protezione civile, sia nelle attività addestrative che nelle emergenze, consente di censire ed utilizzare al meglio le risorse umane e i mezzi e materiali presenti sul campo, oltre a gestire tutte le attività burocratiche e/o amministrative.

La segreteria è lo “strumento” che permette di utilizzare in modo coerente le risorse umane e le attrezzature

necessarie al superamento dell’emergenza.

L’esperienza maturata sul campo, sia a livello provinciale che regionale, ha consentito di strutturare un corso di 16 ore, rivolto ad un massimo di 20 partecipanti, con lo scopo di garantire ai volontari efficaci metodologie organizzative e formative: una didattica di base omogenea; un aggiornamento normativo e tecnico specifico delle legislazioni vigenti e relative procedure di attivazione, gestione del volontariato, degli strumenti informatici regionali (GEFO) e relativi benefici di legge nonché i riferimenti normativi in relazione alla tutela della privacy.

Si cercherà di fornire ai volontari partecipanti tutti gli strumenti necessari per rivestire questo ruolo che, oltre a capacità tecniche/operative, richiede la propensione ad interagire positivamente in situazioni di stress, nella piena collaborazione con tutti gli operatori del Sistema di Protezione Civile: volontari, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine, Operatori Sanitari, per il superamento delle criticità.

Visto il grande successo riscosso dalla prima edizione, ne proponiamo una seconda del corso “Uso in sicurezza della motosega e del decespugliatore negli scenari di protezione civile”, rivolto ad un massimo di 30 volontari della Protezione Civile che abbiano necessità di apprendere il corretto utilizzo della motosega e decespugliatore in situazioni ordinarie e di emergenza, nel rispetto delle normative sulla salute e sicurezza dei lavoratori, con valutazione e gestione dei rischi connessi.

Il corso prevede approfondimenti riferiti agli ambiti di intervento dei volontari di protezione civile nei quali si fa uso della motosega, sia nelle attività di prevenzione del rischio idrogeologico che in emergenza come ad esempio negli interventi per caduta di piante a seguito di eventi meteorologici intensi; nozioni di primo soccorso; nozioni di “governo del bosco”. Infine il corso ha tra i suoi obiettivi anche quello di richiamare l’attenzione circa la responsabilità del Volontario nello svolgimento delle proprie mansioni con specifico riferimento agli scenari di cui sopra.

Il corso prevede lezioni frontali e prove pratiche, in quanto solo grazie alla metodologia pratica/addestrativa

si possono fornire ai volontari strumenti concreti per operare in sicurezza con la motosega.

Vista la delicatezza dell’argomento è richiesta la frequenza obbligatoria per tutta la durata del corso, al termine del quale verrà rilasciato un attestato di partecipazione con profitto, che ha valore ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ma non come patentino professionale.

Questi corsi sono perfettamente allineati con quanto disposto dal Dipartimento di Protezione Civile in previsione della “Settimana nazionale della Protezione Civile” che si terrà dal 13 al 20 ottobre p.v.