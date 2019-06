L’appello dei ragazzi di Fridays for Future: “Diteci quale angolo di Varese pulire”

Un luogo di Varese tornerà a spendere. È quello che i ragazzi di Fridays for Future Varese vogliono fare venerdì prossimo, andando a pulire un angolo dimenticato della città. Quale? Sarete voi a deciderlo.

In un video pubblicato sulla loro pagina Facebook infatti si invitano tutti a segnalare i luoghi che avrebbero bisogno di un intervento. Poi entro giovedì ci sarà un ballottaggio tra i due posti più bisognosi e alla fine entro giovedì sera si comunicherà quale sarà il luogo di ritrovo per venerdì.

Naturalmente i ragazzi aprono l’iniziativa a chiunque volesse partecipare, portando anche sacchi, pale e guanti per poter operare in sicurezza. Per la prima fase dell’iniziativa potete segnalare i luoghi nei commenti al video che trovate qui sotto