L’architettura di qualità comincia dal “concorso”

In una Sala Campiotti della Camera di Commercio colma di pubblico si è svolto sabato 8 giugno il convegno di formazione della figura professionale di coordinatore dei concorso organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Varese volto ad approfondire il ruolo che ha la “buona architettura” come veicolo di una migliore qualità di vita nella società contemporanea.

Dopo i saluti ufficiali del Presidente dell’Ordine Architetti PPC Provincia di Varese Elena Brusa Pasquè e delle istituzioni, Annalisa Capuano, consigliere dell’Ordine PPC della Provincia di Varese ha aperto i lavori e introdotto alle relazioni di Rino Amendola, vicepresidente CNAPPC, Marco Antonucci, avvocato amminastrivista, Luca Molinari, professore associato Università degli studi della Campania, Pier Giorgio Giannelli presidente dell’ordine Architetti PPC Provincia di Bologna moderati dal giornalista Giorgio Tartaro.

In tema centrale della giornata si colloca lungo un percorso che il consiglio nazionale sta promuovendo per restituire centralità al progetto nei processi di trasformazione del territorio all’interno dei concorsi. La liberalizzazione ha permesso,, infatti, negli ultimi anni l’affidamento di incarichi importanti a costi bassissimi che non possono garantire la qualità del progetto.

L’attività del consiglio nazionale ha voluto intraprendere una inversione di marcia sia dal punto di vista normativo che culturale, per dare la possibilità anche ai giovani architetti che non hanno alle spalle studi importanti ma spesso idee valide.

Il corso prosegue nelle giornate del 13 e 14 giugno nella sede l’Ordine degli architetti di Varese, in via Gradisca 4, e saranno riservate a tutti coloro che intendono frequentare il Corso per ottenere l’attestato di Coordinatore dei Concorsi di progettazione e la successiva iscrizione nell’apposito elenco Nazionale.