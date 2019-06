L’assessore Rabolli saluta il paese: “Profonda gratitudine”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di saluto e ringraziamento di Daniela Rabolli, assessore alla cultura con il sindaco Tovaglieri

A conclusione del mio mandato come Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Sport sento il dovere di ringraziare vivamente i cittadini di Cavaria con Premezzo, dopo le Elezioni amministrative di domenica 26 maggio 2019.

Nonostante io non abbia intrapreso una serrata pubblicizzazione della mia disponibilità a continuare nell’impegno, né porta a porta, né attraverso materiale cartaceo personale , non mi aspettavo davvero di ottenere tante preferenze, segno di approvazione del lavoro realizzato e attestazione di stima personale, anche se la lista a cui aderivo non ha ottenuto la maggioranza.

È mio vivo desiderio ribadire con sincerità che durante la passata Amministrazione i valori su cui ho basato la mia disponibilità al servizio sono stati improntati a coerenza, sensibilità, serietà, motivata da un profondo senso morale, civico e da un grande affetto verso Cavaria con Premezzo e i suoi cittadini, dal momento che qui sono vissuta e per il nostro paese ho sempre desiderato il meglio.

Rivolgo il mio particolare pensiero al mondo della scuola, a me così caro, perché mi ha vista insegnante, educatrice e formatrice di tanti alunni che ora costituiscono una generazione attiva nel nostro Comune. Un particolare abbraccio a tutti i componenti del “Consiglio delle Bambine e dei Bambini” che hanno seriamente lavorato rendendo colorate e ricche di significato alcune zone di Cavaria con Premezzo

Profonde espressioni di gratitudine a chi ha collaborato con me negli uffici comunali, a tutte le associazioni del paese, alle parrocchie e a tutti i cittadini che mi hanno aiutato, parlato, chiesto consigli o regalato anche solo un saluto e un sorriso.

Ora mi concedo volentieri un periodo di relax mentale e fisico per ricaricare forze ed energie psico-fisiche che mi permettano di continuare a vivere nella serenità e nella consapevolezza di aver fatto tutto quanto era umanamente possibile per il bene di quanti si aspettavano da me risorse, innovazioni e attuazioni.

A tutti l’augurio di continuare ad essere cittadini che operano con coscienza e solidarietà e alla nuova Amministrazione i miei più vivi auspici affinchè si continui a lavorare per la cura e la gestione condivisa dei beni comuni.

Con stima e affetto

Daniela Rabolli