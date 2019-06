Lettere minacciose dall’estrema destra, il sindaco: “Io vittima, ho denunciato ai carabinieri”

Le lettere hanno cominciato ad arrivare nella buca delle lettere di alcune residenti a Carnago e contemporaneamente anche in quelle di alcune redazioni giornalistiche. Il mittente è anonimo ma il contenuto del testo è vagamente minaccioso e contiene il simbolo di un noto partito di estrema destra.

Nel messaggio, anonimo, a nome di questa organizzazione si ringraziano i carnaghesi per l’elezione del neo sindaco Carabelli con un messaggio dal contenuto minaccioso: “con lei mettiamo a posto tutto e tutti”.

Un fatto preoccupante che ha costretto per prima proprio la sindaca Barbara Carabelli a recarsi in caserma per sporgere denuncia ai carabinieri.

«Mi ritengo vittima di questa iniziativa e proprio per questo sono dai carabinieri affinché le indagini possano andare fino in fondo – spiega Barbara Carabelli raggiunta telefonicamente proprio mentre si trova di fronte alle forze dell’ordine -. Noi siamo una lista civica, senza partiti alle spalle, questa cosa è stata fatta per danneggiare noi e mi auguro che i responsabili vengano individuati».