L’opposizione sulle lettere minacciose: “Bene la denuncia del sindaco”

Il caso delle lettere ricevute da alcuni cittadini agita la politica carnaghese che, dopo due giorni di segnalazioni, mercoledì 20 giugno ha preso le prime iniziative.

Come abbiamo scritto, si tratta di una serie di missive anonime inviate a casa di alcuni cittadini. Il contenuto del testo è vagamente minaccioso e contiene il simbolo di un noto partito di estrema destra (che per voce del suo rappresentante provinciale ha preso le distanze e anzi ha condannato l’accaduto bollandolo come “una pagliacciata”).

Questa mattina, prima che si diffondesse la notizia che il sindaco in persona era andata in caserma a denunciare, l’opposizione rappresentata in Consiglio comunale da Elena Castiglioni aveva depositato un’interrogazione urgente per chiedere all’amministrazione di prendere le distanze e condannare l’accaduto.

«È un bene che il sindaco Carabelli sia andata dai carabinieri a denunciare quanto avvenuto – ha commentato poi nel pomeriggio la consigliera Castiglioni – Su episodi come questi serve una netta presa di distanza. In questi casi non ci sono fazioni pro o contro il sindaco ma dobbiamo essere uniti nel condannare episodi contrari ai principi fondamentali della democrazia».

Nella sua interrogazione urgente il gruppo “Visione Comune Carnago Rovate” scrive: “Siamo certi che lo spirito entro il quale condurre l’azione amministrativa non sia quello identificato dal messaggio contenuto nella lettera, e che sia il gruppo di maggioranza che le minoranze potranno svolgere il loro ruolo di rappresentanza senza difficoltà se tutti ci impegneremo a porre un limite forte e inequivocabile a provocazioni di questo tono”.