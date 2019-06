Letture tra i cortili

La Biblioteca di Lozza e l’Associazione Parrhesia organizzano una lettura itinerante di alcuni brani tratti da tre classici della letteratura mondiale.

Un viaggio che attraversa le età della vita: l’infanzia, con “Il Piccolo Principe” di A. de Saint-Exupéry; la gioventù, con “Lettere a un giovane poeta” di R.M. Rilke; l’età adulta, con “Cecità” di J. Saramago. Il tutto nella location dei cortili lozzesi.

L’iniziativa dal titolo “Nove fogli in tre cortili” si svolgerà sabato 22 giugno e sarà possibile percorrere l’itinerario partendo alle 15, alle 15:45 o alle 16:30 dal cortile in fondo a via Piave.

Sarà una lettura in serie di tre brani tratti dai tre testi che, giustamente interpretati, proveranno a tracciare un cammino fra le età della vita.

L’evento è promosso dall’associazione Parrhesia, un movimento culturale di giovani che prova a portare la cultura letteraria, filosofica e storica nel territorio. I membri di questa associazione sono Luca Lanfranchi, Francesca Marchinu, Fabrizio Maroni e Francesca Marutti.