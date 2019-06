Il Libraccio apre a Castelletto Ticino

A Castelletto Ticino apre la libreria Libraccio. L’inaugurazione del nuovo punto vendita di via Sempione si terrà sabato 29 giugno alle ore 18. Si tratta della 48ma libreria che il gruppo indipendente ha aperto in tutta Italia.

La libreria è disposta su un’area di 300 metri quadrati di superficie con un ampio parcheggio proprio di fronte all’ingresso del punto vendita. Sugli scaffali di Castelletto Ticino trovano spazio 30mila volumi tra libri nuovi, usati e d’occasione. Non manca poi la proposta di scolastica nuova e usata per gli studenti di tutte le età e libri per bambini a cui si aggiungerà anche il settore dedicato alla cartoleria e alla cartotecnica.

Sarà sempre attivo il servizio di ritiro dell’usato, un caposaldo delle librerie Libraccio in tutta Italia: i clienti potranno portare per una valutazione sia libri di varia che libri scolastici usati.

LIBRACCIO CASTELLETTO TICINO

Via Sempione, 167

Lunedì – Domenica | 9.00 -19.