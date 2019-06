Liguria, le spiagge dove Fido è il benvenuto

Al mare con il cane? In Liguria è possibile e le spiagge senza divieto stanno aumentando: sono molte località che dedicano servizi e spazi riservati per gli amici a quattro zampe.

Tutta la regione dalla Riviera di Ponente al Genovesato e alla Riviera di Levante offre spiagge e stabilimenti balneari attrezzati per i cani al mare.

Tra le principali spiagge, ad Albisola Marina la pioniera Bau bau beach, con un campo agility e un market dedicato ai cani.

Tra Albenga e Alassio la Baba beach ha a disposizione due terrazze, tra cui una ombreggiata da pini con parquet in legno, con una spiaggia libera accanto alla privata dedicata esplicitamente al migliore amico dell’uomo.

Finale Ligure vanta ben 15 dog-beaches, ovvero stabilimenti balneari nei quali gli amici a quattro zampe sono i benvenuti.

A Pietra Ligure ben due spiagge libere e attrezzate per cani, senza dimenticare Spotorno, Varazze per il savonese e Ospedaletti per l’imperiese.

A Porto Maurizio (Imperia) la spiaggetta comunale è dotata di docce e altri confort per cani.

In molte altre località della Riviera di Ponente vengono ospitati i propri animali, sia in spiaggia sia in hotel.