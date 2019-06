Il Lombardia Aerospace Cluster in volo verso Parigi 

Tutto pronto, anche quest’anno per il Salone dell’aeronautica e dello spazio Le Bourget di Parigi, una delle più importanti vetrine al mondo per il settore, che si terrà dal 17 al 23 giugno. Insieme al Lombardia Aerospace Cluster e ai grandi player del distretto presenti negli chalet, faranno mostra di sé, dei propri prodotti e dei propri progetti anche 17 imprese, in larga parte PMI, di quello che è, per competenze e valore della produzione, uno dei più importanti indotti nazionali ed europei del comparto aerospaziale. Il Cluster, in continuità con il percorso di internazionalizzazione avviato con la collaborazione della Camera di Commercio di Varese, sarà presente con un proprio stand istituzionale nella Hall 1 del salone (G-283), all’interno dell’area italiana. Si tratta di uno spazio all’interno del quale gli operatori internazionali potranno entrare in contatto con tutto il Cluster e, nello specifico, con 12 aziende presenti fisicamente con i propri rappresentanti e cataloghi.

Parliamo di aziende come AMM, Ase, Aviochem, Aviometal, Connex Italiana, Cordon Electronics Italia, Flame Spray, GFM, Italiana Ponti Radio, Jointek Aerospace, Mecaer Aviation Group, Merletti Aerospace. A queste si affiancheranno le imprese che con i loro stand individuali circonderanno lo spazio istituzionale: Aerea, Logic, Secondo Mona, Selt, Technosprings Italia. Questa la presenza del Lombardia Aerospace Cluster ad un appuntamento, quello di Le Bourget, che richiamerà a Parigi oltre 2.000 espositori provenienti da 48 Paesi per un totale di 140mila visitatori attesi.

L’IMPORTANZA DI FAR PARTE DI UN CLUSTER

«È in occasioni come queste che il vero potenziale e il valore aggiunto di far parte di un Cluster si mostrano apertamente – spiega il presidente del Lombardia Aerospace Cluster, Angelo Vallerani –. L’adesione delle PMI al nostro network di aziende permette anche alle realtà più piccole di poter essere presenti ad appuntamenti di massima visibilità per gli operatori del settore, come l’evento fieristico di Parigi, dove si concentrerà tutto il mondo che conta dell’industria aerospaziale. Il nostro obiettivo è permettere ad ogni piccola e media impresa di trovare una propria autonoma presenza sui mercati esteri, diversificando il proprio business. Questo senza dover, per forza, legare le proprie sorti ad un singolo grande player. Sono molte le aziende del nostro indotto che hanno i requisiti per riuscirci: noi vogliamo semplicemente fare squadra e accompagnarle, rendendo possibile anche a livello di budget la presenza in rassegne dai costi non indifferenti».

IL CALENDARIO DEGLI INCONTRI

Il calendario di incontri del Lombardia Aerospace Cluster a Le Bourget sarà, anche per questa edizione, fitto ed impegnativo. Tra gli altri sono al momento previsti le visite istituzionali del ministero della Difesa e dei vertici dei rappresentanti delle maggiori Istituzioni nazionali. Ad esse si aggiungerà una delegazione proveniente dalla Lombardia, con il presidente dell’Unione degli Industriali della Provincia di Varese, Roberto Grassi e i rappresentanti dei vertici di Regione Lombardia. A momenti più istituzionali, si affiancheranno poi appuntamenti con una delegazione del Québec, il cluster aerospaziale portoghese AED e i francesi SAFE, AeroµTech e Auvergne-Rhône-Alpes e, finalizzati ad approfondire la reciproca conoscenza tra realtà simili e favorire lo sviluppo di azioni congiunte rivolte alle imprese e missioni Cluster2Cluster. Alla presenza del Cluster, quest’anno, si affiancheranno anche altre realtà territoriali come l’IS Ponti di Gallarate, che proprio sulle specializzazioni dei giovani in campo aeronautico ha avviato un progetto Erasmus Plus che verrà presentato durante i giorni del salone.