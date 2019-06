Il Museo Fisogni con ACI Storico

Ufficializzata l’affiliazione del Museo Fisogni con ACI Storico. Il Museo, sito a Tradate è stato fondato nel 1966 da Guido Fisogni. L’idea di riportare alla luce e valorizzare i reperti storici, sino a creare la collezione di distributori di carburante più completa al mondo (Certificata Guinness World Record), nasce da un incontro quasi casuale, nei primi anni ’60, con un modello Bergomi a pentalitri abbinati del 1931, abbandonato nella cava di sabbia di Paderno Dugnano, a nord di Milano. Fisogni lo ha recuperato e fatto restaurare seguendo bozzetti e foto d’epoca, riportandolo al lustro originario. Così è nato il primo pezzo di una collezione che ne conta oggi più di 5000, rinvenuti negli oltre trent’anni successivi viaggiando in tutto il mondo alla ricerca di tesori dimenticati nei magazzini dei robivecchi, aziende petrolifere e collezionisti privati.

Il percorso del Museo Fisogni è studiato e raccontato con passione ai visitatori dal suo stesso fondatore, che ne conosce ogni singolo dettaglio. Non solo distributori di carburante, che costituiscono tuttavia il cuore dell’esposizione “JOURNEY OF PASSION” proposta dal museo, ma anche targhe, latte, globi, giocattoli, quadri, riproduzioni di opere d’arte d’autore, modellini delle stazioni di servizio etc. sono gli elementi che contribuiscono a creare un’immersione completa per i visitatori di questo luogo unico al mondo. Il Museo Fisogni è accessibile in settimana previa prenotazione, mentre la domenica gli orari di visita sono dalle 09.00 alle 11.00. Il biglietto d’ingresso è a offerta libera. Gli spazi del museo sono a disposizione per raduni o eventi a tema.

Maggiori informazioni sul sito ufficiale http://www.museo-fisogni.org/.