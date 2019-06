Ospedale Gallarate: quei senzatetto sempre presenti

Nuove denunce all’ospedale di Gallarate per la presenza di clochard nei sotterranei o nei reparti.

La denuncia di un utente del pronto soccorso per la situazione indecorosa a causa di un senzatetto in evidente stato alterato e in condizioni igieniche preoccupanti riaccende i riflettori sul problema dell’accoglienza notturna di persone senza dimora che decidono di sistemarsi alla bene e meglio all’interno dell’ospedale.

Una denuncia che raccoglie e rilancia anche il segretario territoriale di Fials Santo Salvatore che ha raccolto alcune fotografie su giacigli di fortuna ma anche segni di degrado evidenti relativi ad alcune situazioni: « Non è tollerabile questa situazione – commenta Santo Salvatore – il personale è fortemente a disagio e, a volte, hanno persino paura di frequentare alcune parti dell’ospedale».

La presenza fastidiosa era già stata segnalata nel febbraio scorso nel sottoscala limitrofo alla senologia. La famiglia di senza tetto era stata più vuole segnalata fino al gesto aggressivo nei confronti del personale e dei pazienti in attesa, un comportamento che aveva fatto scattare l’allarme con la denuncia alla polizia.