Coop Lombardia e Comune di Cassano Magnago presentano “Palestra a cielo aperto al Parco della Magana”, un’attività di animazione estiva del parco rivolto ad adulti, pensionati ed anziani.

Il progetto verrà svelato in un aperitivo di presentazione lunedì 17 giugno 2019 ore 17 Lunedì 17 giugno alle ore 17 presso l’area bar del Parco della Magana verrà presentata la nuova edizione della “Palestra a cielo aperto”, tradizionale attività di ginnastica rivolta ad adulti ed anziani frequentanti l’area splendida verde.

Un’iniziativa che parte al 17 giugno per chiudere all’11 settembre.

L’organizzazione di Palestra a cielo aperto vuole rispondere alle situazioni che si verificano durante il periodo estivo con l’isolamento e l’impoverimento di opportunità di socializzazione delle fasce più di deboli della popolazione, in particolare pensionati ed anziani, che non trovano luoghi e opportunità che siano risorsa attiva per rimediare questo fenomeno.

La risposta a questo problema formulata dal comune di Cassano Magnago e da Coop Lombardia in collaborazione con la Cooperativa Sociale Totem di Varese e CSK Centro Studi Karate è nella sua composizione decisamente semplice: attivare gruppi di adulti/anziani che, accompagnati da istruttori professionisti, svolgano attività di ginnastica dolce nel verde.

Una formula che ha visto crescere negli anni il numero di partecipanti e che ha spinto gli organizzatori ad aumentare numero di incontri e settimane.

“Palestra a cielo aperto” rappresenta quindi un’occasione di incontro, socializzazione e valorizzazione di un luogo fresco ed accogliente quale il parco. Gli istruttori presenteranno specifici esercizi in funzione degli interessi e della tipologia di utenza (età, grado di autonomia motoria).

La partecipazione alle attività “Palestra a cielo aperto” sarà totalmente gratuita ed aperta a singoli cittadini che potranno raggiungere autonomamente il parco.

Orari:

Ogni lunedì e mercoledì a partire da mercoledì 19 giugno dalle ore 9.30 alle

ore 10.30