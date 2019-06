Pallacanestro Varese, arriva Jeremy Simmons

La Pallacanestro Openjobmetis Varese fa sapere di aver raggiunto un accordo di un anno con il centro americano classe 1989 Jeremy Simmons. Lungo esplosivo di 204 centimetri, Simmons è un giocatore completo, solido in difesa ed efficace in attacco, grazie alla sua pericolosità sia vicino che lontano dal canestro.

La scorsa stagione ha vestito la maglia della Poderosa Pallacanestro Montegranaro, squadra con la quale ha raggiunto i quarti playoff validi per la promozione in Serie A.

«Siamo contenti che Jeremy abbia accettato la nostra proposta tecnica; crediamo che per lui sia una grande opportunità. Abbiamo bisogno di giocatori che, come lui, siano spinti da una grande motivazione. Dal punto di vista tecnico, si tratta di un lungo dinamico ed atletico che potrà darci quello che cerchiamo nel ruolo che andrà a coprire», afferma Andrea Conti, General Manager Pallacanestro Varese.

Prodotto del college di Charleston (nel suo ultimo anno con i Cougars totalizza 13.3 punti e 6.2 rimbalzi di media a partita vincendo anche il premio di difensore dell’anno della Southern Conference 2010), Jeremy Jerome Simmons comincia subito la sua carriera in Europa accasandosi al Polpharma Starograd Gdanski, squadra con la quale produce 10.8 punti (tirando con il 68.6% da 2 e 33.3% da 3) e 7.2 rimbalzi ad allacciata di scarpe.

Nel 2012-2013 si trasferisce in Slovacchia, all’Astrum Levice, dove migliora ulteriormente le sue cifre (12.6 punti e 7.2 rimbalzi), mentre la stagione successiva sbarca in Georgia al Sokhumi Tbilisi (16.2 punti e 10.8 rimbalzi) chiudendo l’annata in Arabia Saudita, all’Al Ittihad Jeddah, dove contribuisce alla vittoria del titolo nazionale.

Nel 2014-2015 fa il suo approdo in Italia, a Scafati, dove si afferma come uno dei migliori giocatori del campionato grazie a 17 punti e 9.8 rimbalzi di media a partita; rimane in gialloblu anche l’anno successivo portando i suoi fino alle semifinali per la promozione in Serie A, prima di rispondere al biennale propostogli dal Basic-Fit Bruxelles (12.2 punti e 5.9 rimbalzi nel 2016-2017 e 11.1 punti e 5.9 rimbalzi nel 2017-2018), squadra con la quale fa il suo esordio in una competizione europea, la FIBA Europe Cup. La scorsa stagione torna in Italia nelle fila della Poderosa Pallacanestro Montegranaro; chiude la regular season con 11.8 punti e 8.5 rimbalzi.