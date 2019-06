Passeggiata notturna sul lago di Comabbio per grandi e piccini

Torna la tradizionale passeggiata notturna sul lago, l’appuntamento è per venerdì 28 giugno. Organizzata dal Comune di Mercallo con il patrocinio del comune di Ternate, la passeggiata si svolgerà lungo il tratto di pista ciclabile che collega Mercallo al parco Berrini di Ternate, permettendo ai partecipanti di attraversare il suggestivo pontile sul lago.

Si partirà dall’area lago di Mercallo (zona di via lago), il ritrovo è previsto per le ore 20, per arrivare al parco Berrini, dove ad attendere i camminatori ci sarà un breve rinfresco.

Il percorso, della lunghezza di 5 chilometri, è pensato principalmente per genitori e bambini, ma è aperto a chiunque voglia fare del sano movimento tra le bellezze della natura che circonda il lago di Comabbio.