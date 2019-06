Passeggiata pomeridiana al rifugio Bois

Da qualche settimana è stato riaperto il rifugio Bois in Valdumentina e domenica 16 giugno è l’occasione per andare a conoscere il nuovo gestore. Una gita pomeridiana sulle montagne di casa con un percorso adatto ad ogni scarpa e per allietare l’incontro: apericena – tutto compreso €.10,00 –

Prenotazione obbligatoria – prima del buio rientro però è meglio portare una pila

Gli itinerari proposti per arrivare al rifugio sono due:

1° percorso itinerario 175– passeggiata facile (T)– Tempo 30m. – dislivello 50m

Descrizione itinerario: si percorre una strada forestale che inizia nei pressi del monastero dei

Monaci Benedettini in località Pragaletto per arrivare al rifugio tra boschi di faggio e antichi

alpeggi. Rientro per lo stesso itinerario.

2° percorso – itinerario 178 – Tempo di percorrenza (andata): h 1:30 – Tempo di percorrenza

(ritorno): h 1:10 -Dislivello in salita: m 483

Descrizione itinerario: da Dumenza 432m si percorre la strada asfaltata fino alla località Pezzacce

Località Pezzace fino a raggiungere le ultime abitazioni sul limitare del bosco. Si prosegue su

sentiero che sale sul versante meridionale del Monte Colmegnino fino a raggiungere uno slargo

dell’antico alpeggio del Pian Venea. Continuando per una decina di minuti si raggiunge il Rifugio

Dumenza all’Alpe Bois 915m. Rientro stesso itinerario

Programma

Si ricorda che per motivi organizzativi l’adesione all’escursione deve pervenire entro il giovedì sera

che precede la gita

1^ itinerario – Ore 14.20 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 14.30 Partenza con mezzi propri per posteggio all’inizio strada strerrata loc Alpone di

Dumenza – Ore 15.00 Inizio escursione

2^ itinerario – Ore 14.20 ritrovo presso posteggio ingresso piscina comunale di Luino in via Lugano

Ore 14.30 Partenza con mezzi propri per posteggio Dumenza – Ore 15.00 Inizio escursione dal

posteggio di Trezzino

In caso di meteo avverso gita annullata

Abbigliamento e calzature adeguate

Escursione gratuita con condivisione spese auto

Adesioni e assicurazione:si ricorda che la partecipazione alle escursioni proposte dal CAI Luino è

consentita solo agli iscritti al CAI di qualsiasi sezione nazionale o a club alpinistici stranieri di cui

esiste una reciprocità. Per i non soci che desiderano partecipare alla escursione viene fatto obbligo

di iscriversi il giovedì antecedente la gita versando la quota di € 10 comprensiva della polizza

assicurativa prevista dalla sede centrale per Soccorso Alpino –Infortuni e Responsabilità Civile,

senza la quale non sarà possibile partecipare

CAI Luino via B. Luini 16 tel/fax 0332 511101; e-mail escursioni@cailuino.it

Informazioni Turistiche Luino – via della Vittoria 1 Luino – tel. 0332-530019; e-mail

infopoint@comune.luino.va.it

Pro Loco Maccagno con Pino e Veddasca – tel 0332 562009 – mail info@prolocomaccagno.it