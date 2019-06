I podisti del Piede d’Oro in gara… tra gli asparagi

Ci sono anche i celebri campi di asparagi a fare da contorno alla “Corri e cammina a Cantello”, gara podistica in programma domenica 16 giugno nella località al confine con la Svizzera, valida come 12a prova del circuito provinciale del “Piede d’Oro”. (foto di repertorio)

Due come al solito i percorsi proposti ai partecipanti dalla Asd Phoenix: il lungo misura i canonici 10 chilometri mentre il ridotto è di circa 5 chilometri; prima del via (alle 8,40) saranno impegnati i bambini sul consueto minigiro (da mille metri), al via anche gli appassionati di nordic walking che scatteranno in coda al gruppo dei runners. Alle 9,15 via infine ai partecipanti alla Gara valida per il torneo dei rioni.

Il cuore della manifestazione sarà il Circolo SOMS di via Turconi 6, sede di partenza e di arrivo ma anche delle operazioni collaterali alla prova. Il percorso si sviluppa quasi tutto lungo i boschi e tocca posti molto cari alla popolazione cantellese come il “Montasì”, luogo dal quale si può vedere l’intero paese ma anche località storica per la presenza dei roccoli. Dopo questo punto, i corridori passeranno accanto alle coltivazioni di asparagi, poi arriveranno in località Maguallo laddove esisteva un agglomerato risalente al tempo dei romani.

La gara cantellese segue quella di domenica scorsa ad Angera e precede quella del 23 giugno in programma ad Arcisate dove andrà in scena una prova longeva – si disputerà per la 34a volta – quale la “Quater pass” con partenza e arrivo al Parco Lagozza. Giugno è il mese con il maggior numero di tappe, ben cinque, senza domeniche di riposo.