Rai2 racconta “il nostro capitale umano”

Parte domani, sabato 22 giugno (dalle 10.15) su Rai2 la trasmissione “Il Nostro Capitale Umano“, programma di approfondimento sul mercato del lavoro. Si racconteranno storie di lavoratori che ce l’hanno fatta grazie alle Agenzie per il Lavoro.

Si tratta di una sorta di docufiction che racconta appunto il mondo del lavoro. Al centro di ogni puntata, otto in tutto condotte da Metis Di Meo, ci sarà la storia di due protagonisti; si accenderanno i riflettori sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze dei lavoratori, sulla qualificazione professionale, sulla parità di genere e sulle necessità di assunzione delle imprese. Storie reali che la conduttrice ed ideatrice del programma farà conoscere al pubblico, tra emozioni e riflessioni, per raccontare, da vicino il mondo del lavoro di oggi.

La trasmissione è prodotta in convenzione con Assosomm, associazione italiana agenzie per il lavoro. Le telecamere di Rai2 andranno anche negli uffici di Openjobmetis SpA, l’agenzia per il lavoro presente sul mercato Italiano da oltre 18 anni, attiva nella somministrazione, ricerca, ricollocazione e formazione del personale.