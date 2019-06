I risultato del bilancio partecipato a Lonate Pozzolo

Il progetto di trasporto di persone bisognose è il più votato del bilancio partecipato di Lonate Pozzolo.

Hanno votato complessivamente 780 cittadini aventi diritto, con 772 voti validi. Un numero piuttosto alto, se si considera che nel 2018 hanno votato alle elezioni comunali circa 4800 lonatesi.

E su 772 voti, ben 309 sono andati al progetto di trasporto presentato da Ancescao.

Secondo progetto più apprezzato dai lonatesi: la sistemazione campetto via Rimembranze per allenamento, presentata da Lonate Calcio, che ha raccolto 176 consensi. Di poco sotto, con 160 voti, il progetto dell’IC Carminati.

Decisamente più lontani gli altri: Baskin’ Lonate, della locale squadra di basket, per l’integrazione di atleti disabili, ha ottenuto 48 voti. 25 i voti per il progetto della Pro Loco per la sistemazione di un immobile delocalizzato assegnato dall’Amministrazione. 18 i consensi al Dog’s park Lonate Pozzolo, 10 i voti per i defibrillatori proposti da un privato, Ezio Gandolfi. Sotto i dieci voti le casette “Libera libri” in via Gaggio, il WiFi a Sant’Antonino, il restauro reperti storici parco delle Rimembranze e un secondo progetto di parco cani.