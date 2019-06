Saronno, il Movimento 5 Stelle attacca: “Parcheggi a pagamento? No grazie”

La polemica sui parcheggi a pagamento a Saronno prosegue: è il Movimento 5 Stelle che attacca l’amministrazione comunale con una nota

“I pendolari che arrivano da fuori città non devono avere accesso gratuitamente ai servizi pagati dai saronnesi”, con questa nota l’amministrazione Comunale si accinge a rendere a pagamento tutti i parcheggi in prossimità dello scalo ferroviario, compresi gli stalli di Piazza dei Mercanti.

Si dà il caso però che quei posti auto siano utilizzati anche dai saronnesi che abitano in zone periferiche della città, distanti dal centro, e che ogni giorno si recano a lavoro in treno.

Bella contraddizione, non c’è che dire.

Sono in arrivo anche i posti auto, sempre a pagamento, del parcheggio – e non parco, questo va sottolineato – che verrà creato nell’ex Cemsa, un’area sottratta al verde cittadino e che non solo non sarà, almeno a breve, un polmone verde fruibile dai saronnesi, ma per giunta non verrà incontro nemmeno ai lavoratori (saronnesi e non ma pur sempre lavoratori) che oltre al costo del biglietto ferroviario dovranno aggiungere anche quello mensile ( come preannunciato) del parcheggio, trasferendo una parte della loro busta paga nelle casse del Comune. E’ proprio di questi giorni la notizia che in altri Comuni come Busto Arsizio aumenteranno gli stalli gratuiti nei pressi delle Ferrovie per agevolare coloro che si recano al lavoro con i mezzi pubblici, evidentemente ci troviamo dinanzi a logiche diverse su come un’Amministrazione dovrebbe fornire servizi alla cittadinanza e non solo proclami elettorali.

Vorremmo inoltre far notare a questa Giunta che se l’intento fosse quello di incentivare i cittadini a spostarsi con altri mezzi lasciando a casa l’auto (ma non lo crediamo) non è necessario rendere a pagamento i parcheggi pubblici, ma occorre creare valide soluzioni alternative all’autovettura attuando un serio progetto di mobilità sostenibile. Il Ministro Toninelli ha firmato in questi giorni un decreto sulla micromobilità elettrica con la sperimentazione di hoverboard e nonopattini elettrici, ora tocca ai comuni attivarsi per le ordinanze locali e il M5S si attiverà affinchè la città di Saronno non resti indietro.