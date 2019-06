Sbanda in curva e si schianta contro un’auto: morto un motociclista di 72 anni

(Immagine di repertorio)

Grave incidente stradale oggi pomeriggio in Canton Ticino.

Poco prima delle 15, a Brione Verzasca, in località Pianesc, in Val Verzasca, un motociclista 72enne domiciliato nella regione diretto verso Sonogno, nell’affrontare una curva ha perso il controllo del mezzo ed ha urtato frontalmente contro un veicolo che circolava in direzione opposta, guidato da una 63enne di nazionalità tedesca.

Sul posto, oltre agli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Intercomunale del Piano, sono intervenuti i soccorritori del Servizio ambulanza Locarnese e Valli (Salva) e della Rega. Nonostante i tentativi di rianimazione, il 72enne è deceduto sul posto a causa delle gravi ferite riportate.

Per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi del caso, la strada è rimasta chiusa per diverse ore.